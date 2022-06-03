Качественно и в срок: вёрстка сайтов, разработка веб-приложений.
Почему стоит выбрать меня:
- Гарантия качества (после передачи выполненной работы бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены в ходе приема работы и обнаружены после)
- Ответственность (довожу начатое до конца, не нарушаю сроков)
- Работаю без предоплаты
- Всегда на связи
Технологии:
- HTML, CSS, SASS, Flexbox, Grid, БЭМ
- Vue.js
Связь:
- Телеграм: @wukapHo
- E-mail: [email protected]
Я против войны в Украине!