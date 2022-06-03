wukapHo

Вячеслав wukapHo

 
32 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качественно и в срок: вёрстка сайтов, разработка веб-приложений.

Почему стоит выбрать меня:

  • Гарантия качества (после передачи выполненной работы бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены в ходе приема работы и обнаружены после)
  • Ответственность (довожу начатое до конца, не нарушаю сроков)
  • Работаю без предоплаты
  • Всегда на связи

Технологии:

  • HTML, CSS, SASS, Flexbox, Grid, БЭМ
  • Vue.js

Связь:

HTMLCSSSASSVue.js