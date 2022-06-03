Качественно и в срок: вёрстка сайтов, разработка веб-приложений. Почему стоит выбрать меня: Гарантия качества (после передачи выполненной работы бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены в ходе приема работы и обнаружены после)

Ответственность (довожу начатое до конца, не нарушаю сроков)

Работаю без предоплаты

Всегда на связи Технологии: HTML, CSS, SASS, Flexbox, Grid, БЭМ

Vue.js Связь: Телеграм: @wukapHo

E-mail: [email protected] HTMLCSSSASSVue.js

Я против войны в Украине !