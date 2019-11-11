wunderlancer

Web Designer & Project Manager

Здравствуйте, меня зовут Шарафиддин. Я дипломированный Веб дизайнер из Австрии. Уже много лет я занимаюсь разработкой современных веб-проектов на основе новейших технологий. Моя специализация это разработка веб-сайтов на WordPress и Magento. Также я владею навыками продвижения в Интернете. С помощью современных инструментов маркетинга я проанализирую ваш продукт и разработаю концепцию развития вашего бизнеса во всемирной паутине. Каждый из моих проектов я веду на специализированных досках задач для улучшения качества и повышения продуктивности. Таким образом вы всегда будете в курсе мельчайших изменений деталей проекта и сможете влиять на процессы разработки.