wundermoscow

Ищу специалиста по контекстной рекламе. Хотел бы показывать объявления с рекламой концерта всем жителям региона, кто: 1) Заходил на посадочную страницу (необходимые коды установим) 2) Искал артиста (или похожих артистов) 3) Смотрел видео с упоминанием его названия на ...