wundermoscow

Требуется: 1) Установить коды ретаргетинга от Google и Яндекс на посадочную страницу созданную на timepad.ru 2) Настроить сбор посетителей страницы в базу 3) Настроить текстово-графические объявления (необходимые материалы будут предоставлены) для максимального количества показов по базе в РСЯ ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Задача – сделать сайт, на 100% похожий на 16tons.ru с технической точки зрения. Ключевой элемент – афиша мероприятий (возможность добавлять, редактировать, списывать в архив по прошествии, регулировать цену билета, контролировать входящие заявки на покупку билетов). ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищу специалиста по контекстной рекламе. Хотел бы показывать объявления с рекламой концерта всем жителям региона, кто: 1) Заходил на посадочную страницу (необходимые коды установим) 2) Искал артиста (или похожих артистов) 3) Смотрел видео с упоминанием его названия на ...Контекстная реклама6 заявокЗакрыт6 лет назад