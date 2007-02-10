Сычев Владимир Владимирович

30 лет

Опыт работы в телевидении - 12 лет .

Должность: режиссер, режиссер монтажа.

Имеется опыт журналисткой работы.

В совершенстве владею монтажом: "линейка" BETACAM SP, нелинейный монтаж - PREMIERE,

ADOBE AFTER EFFECTS.

Разумеется,Pfotoshop,Corel.

Звуковые программы в т.ч. Cubase,FL Studio (создание миксов).

Знаю 3D MAX,Cinema4D.

В 1999г. Диплом "Международного Телефорума стран СНГ" в номинации "Реклама".

В 2001 г. Диплом фестиваля "Золотой Георгий" в номинации "Реклама".

В настоящее время работаю режиссером в ТК "Гранд ТВ" в г. Кирове.Но больше занимаюсь оформлением эфира и запуском проектов.

Поле моей деятельности- реклама, спецпроекты (телеверсии различных акций), фильмы (коммерческого характера), авторские программы,промо-ролики.

Основная характеристика моей деятельности-скорость, качество,оригинальность