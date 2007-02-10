Сычев Владимир Владимирович
30 лет
Опыт работы в телевидении - 12 лет .
Должность: режиссер, режиссер монтажа.
Имеется опыт журналисткой работы.
В совершенстве владею монтажом: "линейка" BETACAM SP, нелинейный монтаж - PREMIERE,
ADOBE AFTER EFFECTS.
Разумеется,Pfotoshop,Corel.
Звуковые программы в т.ч. Cubase,FL Studio (создание миксов).
Знаю 3D MAX,Cinema4D.
В 1999г. Диплом "Международного Телефорума стран СНГ" в номинации "Реклама".
В 2001 г. Диплом фестиваля "Золотой Георгий" в номинации "Реклама".
В настоящее время работаю режиссером в ТК "Гранд ТВ" в г. Кирове.Но больше занимаюсь оформлением эфира и запуском проектов.
Поле моей деятельности- реклама, спецпроекты (телеверсии различных акций), фильмы (коммерческого характера), авторские программы,промо-ролики.
Основная характеристика моей деятельности-скорость, качество,оригинальность