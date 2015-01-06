www_bprog_by

Услуги программирования в 1С, 1С Бухгалтерия, Предприятие, Торговля, Склады и др., разработка проекта с нуля под конкретное предприятие, внедрение и дальнейшее полное сопровождение проекта.
Наши опытные и высококвалифицированные специалисты выполнят любые поставленные задачи в сроки.
Мы сотрудничаем на протяжении уже более 10 лет со многими компаниями из России, Казахстана и Белоруссии.
Приглашаем посетить наш сайт Бухгалтерские программы - http://bprog.by
Бухгалтерские программы 1С Программирование
Пишите, звоните нам, вместе рассмотрим любые виды сотрудничества.
Контакты:
Skype: gladkov_vitebsk
Skype: drnet16
Контактный номер: +375 29 8919888
Городской номер: +375 212 530659
8(0212) 53 06 59
Телефоны тех.поддержки: +375 29 7102902
8(0212) 53 06 59
web site: Бухгалтерские программы - http://bprog.by
С уважением,
Компания Бухгалтерские программы - bprog.by
Директор
Гладков Антон Александрович