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Антон Гладков www_bprog_by

 
45 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Бухгалтерские программы - bprog.by

Услуги программирования в 1С, 1С Бухгалтерия, Предприятие, Торговля, Склады и др., разработка проекта с нуля под конкретное предприятие, внедрение и дальнейшее полное сопровождение проекта. 

Наши опытные и высококвалифицированные специалисты выполнят любые поставленные задачи в сроки. 

Мы сотрудничаем на протяжении уже более 10 лет со многими компаниями из России, Казахстана и Белоруссии.

Приглашаем посетить наш сайт Бухгалтерские программы - http://bprog.by      

Бухгалтерские программы 1С Программирование

Пишите, звоните нам, вместе рассмотрим любые виды сотрудничества.

Контакты: 

Skype: gladkov_vitebsk

Skype: drnet16

Контактный номер: +375 29 8919888 

Городской номер: +375 212 530659 

                 8(0212) 53 06 59

Телефоны тех.поддержки: +375 29 7102902

                 8(0212) 53 06 59

web site: Бухгалтерские программы - http://bprog.by

С уважением, 

Компания Бухгалтерские программы - bprog.by

Директор 

Гладков Антон Александрович