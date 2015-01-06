www_bprog_by

Бухгалтерские программы - bprog.by

Услуги программирования в 1С, 1С Бухгалтерия, Предприятие, Торговля, Склады и др., разработка проекта с нуля под конкретное предприятие, внедрение и дальнейшее полное сопровождение проекта.

Наши опытные и высококвалифицированные специалисты выполнят любые поставленные задачи в сроки.

Мы сотрудничаем на протяжении уже более 10 лет со многими компаниями из России, Казахстана и Белоруссии.

Приглашаем посетить наш сайт Бухгалтерские программы - http://bprog.by

Бухгалтерские программы 1С Программирование

Пишите, звоните нам, вместе рассмотрим любые виды сотрудничества.

Контакты:

Skype: gladkov_vitebsk

Skype: drnet16

Контактный номер: +375 29 8919888

Городской номер: +375 212 530659

8(0212) 53 06 59

Телефоны тех.поддержки: +375 29 7102902

8(0212) 53 06 59

web site: Бухгалтерские программы - http://bprog.by

С уважением,

Компания Бухгалтерские программы - bprog.by

Директор

Гладков Антон Александрович