www_nastiefff

Веб-дизайнер, сайтолог

Меня зовут Анастасия, я веб-дизайнер с опытом работы более 2х лет.

Занимаюсь разработкой:

- тап-линков (от 5 000р)

- сайт-визиток (от 5 000р)

- Лендингов (от 7 000р)

- онлайн-магазинов (от 10 000р)

- корпоративных сайтов (от 15 000р)

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работаю с Zero-блоками,

настраиваю CRM, API ключи и т.д.,

адаптация под все типы устройств,

расширенный функционал благодаря HTML-блокам, которые позволят Вам стать обладателем уникального сайта.

Примеры работ:

https://o.wsellerb.com/ - лендинг (визитка)

https://wsellerb.com/ - лендинг (визитка)

https://c.wsellerb.com/ - лендинг (визитка)

https://h.wsellerb.com/ - лендинг (визитка)

https://korporatsia-k.ru/ - корпоративый сайт

http://pt.mont.ru/ - корпоративный сайт