www_nastiefff

Веб-дизайнер, сайтолог
Меня зовут Анастасия, я веб-дизайнер с опытом работы более 2х лет.
Занимаюсь разработкой:
- тап-линков (от 5 000р)
- сайт-визиток (от 5 000р)
- Лендингов (от 7 000р)
- онлайн-магазинов (от 10 000р)
- корпоративных сайтов (от 15 000р)
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работаю с Zero-блоками,
настраиваю CRM, API ключи и т.д.,
адаптация под все типы устройств,
расширенный функционал благодаря HTML-блокам, которые позволят Вам стать обладателем уникального сайта.
Примеры работ:
https://o.wsellerb.com/ - лендинг (визитка)
https://wsellerb.com/ - лендинг (визитка)
https://c.wsellerb.com/ - лендинг (визитка)
https://h.wsellerb.com/ - лендинг (визитка)
https://korporatsia-k.ru/ - корпоративый сайт
http://pt.mont.ru/ - корпоративный сайт
Я против войны в Украине!