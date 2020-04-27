wwweduards

Видеограф, аранжировщик, музыкант, актер озвучк

Меня зовут Эдуард, я музыкант и исполнитель, но я работаю не один. В нашей команде три человека: я, Михаил и Ангелина. Мы выполним практически любой заказ связанный с ВИДЕО, ФОТО и АУДИО. И вот почему

У всех троих есть музыкальное образование.

Я и Ангелина закончили ВГИК по специальности аудиовизуальный техник (владеем монтажем видео и звука + знаниями по эксплуатации звукотехнического оборудования).

Ангелина профессионально занимается видео и фотосъемкой.

Михаил - репетитор по гитаре, аранжировщик и звукарь

Я - музыкант, аранжировщик, владею монтажем видео и звука.

А так же у нас есть опыт озвучки.

Ко всему прочему у нас в арсенале огромное количество аппаратуры: динамические и конденсаторные микрофоны, студийные мониторные колонки и наушники, звуковые карты, гитары/электрогитары фортепиано, миди-клавиатура, 2 видеокамеры, свет, хромакей и 3 мощных компьютера.