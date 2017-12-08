Профессиональные тексты:
- Landing page для вашего бизнеса.
- Тексты для инфобизнеса, авторские статьи, интервью, рекламные тексты...
- PR-тексты, поздравления, обращения, подарочные книги, брошюры, листовки...;
доклады, речи...
- сценарии мероприятий, сценарии аудио и видео роликов.
Профессиональная работа с соблюдением deadline.
Опыт работы с текстами - более 10: журналистика, телевизионная журналистика, интернет-журналистика, копирайтинг, создание сценариев. Более 10 лет работы в рекламе: нейминг, слоганы, сценарии аудио и видео роликов, СММ, уникальный контент, ...
КУРСЫ И ТРЕНИНГИ:
1. Курс подготовки специалистов по контекстной рекламе.
Центр обучения ЗАО «Бегун». 2007г.
2. Тренинг «Копирайтинг. Масерская рекламного текста»
INTERNEWS 2007г.
3. АDVERTISING SCHOOL - ШКОЛА РЕКЛАМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.КУРС «РЕКЛАМНАЯ МАТЕРИЯ». 11.10 - 02.11
4. SMM SCHOOL. ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. 02.11 - 03.11
ОБРАЗОВАНИЕ:
Высшее (два): педагогика, психология.
Портфолио
- СЕО-статья "Виды инфобизнеса"308 просмотров
- Стихи-поздравления318 просмотров
- Сценарий проведения шахматного матча LIFE:)1594 просмотра