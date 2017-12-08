Продающие тексты, SEO-тексты, лендинги, художественные тексты, поздравления, ... Опыт - 15 лет в журналистике и копирайтинге.

Профессиональные тексты:

- Landing page для вашего бизнеса.

- Тексты для инфобизнеса, авторские статьи, интервью, рекламные тексты...

- PR-тексты, поздравления, обращения, подарочные книги, брошюры, листовки...;

доклады, речи...

- сценарии мероприятий, сценарии аудио и видео роликов.

Профессиональная работа с соблюдением deadline.

Опыт работы с текстами - более 10: журналистика, телевизионная журналистика, интернет-журналистика, копирайтинг, создание сценариев. Более 10 лет работы в рекламе: нейминг, слоганы, сценарии аудио и видео роликов, СММ, уникальный контент, ...

КУРСЫ И ТРЕНИНГИ:

1. Курс подготовки специалистов по контекстной рекламе.

Центр обучения ЗАО «Бегун». 2007г.

2. Тренинг «Копирайтинг. Масерская рекламного текста»

INTERNEWS 2007г.

3. АDVERTISING SCHOOL - ШКОЛА РЕКЛАМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.КУРС «РЕКЛАМНАЯ МАТЕРИЯ». 11.10 - 02.11

4. SMM SCHOOL. ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. 02.11 - 03.11

ОБРАЗОВАНИЕ:

Высшее (два): педагогика, психология.