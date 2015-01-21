wwwvideo4pro

Ищем менеджера для продажи услуг видеостудии, удаленно, оплата 20% от заказа, пишите в личку https://vk.com/innelya
Мы студия по созданию качественных продающих видео, набираем в нашу команду людей, которые будут заниматься поиском клиентов.
Работа удаленная, в удобное время. От каждого заказа Вы получаете 20%. Средний чек 10 000р - 40 000р, то есть вы получите от 2 000 до 8 000 р от каждой продажи.
Занимаемся созданием
Рекламных
Рисованных
Информационных
Инфографики
Анимационных
Поздравительных
Обучающих
Видеозаставки
и Портфолио плюс
озвучивание профессиональными дикторами и оригинальной музыкой
Работаем честно, открыто, качественно
Сайт http://video4.pro/
Контакты для связи: скайп innelya, вк: https://vk.com/innelya