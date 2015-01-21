wwwvideo4pro

Ищем менеджера для продажи услуг видеостудии, удаленно, оплата 20% от заказа, пишите в личку https://vk.com/innelya

Мы студия по созданию качественных продающих видео, набираем в нашу команду людей, которые будут заниматься поиском клиентов.

Работа удаленная, в удобное время. От каждого заказа Вы получаете 20%. Средний чек 10 000р - 40 000р, то есть вы получите от 2 000 до 8 000 р от каждой продажи.

Занимаемся созданием

Рекламных

Рисованных

Информационных

Инфографики

Анимационных

Поздравительных

Обучающих

Видеозаставки

и Портфолио плюс

озвучивание профессиональными дикторами и оригинальной музыкой

Работаем честно, открыто, качественно

Сайт http://video4.pro/

Контакты для связи: скайп innelya, вк: https://vk.com/innelya