Настройка Яндекс.Директа от А до Я!
Перечень предоставляемых услуг:
-создание кампаний
-аудит кампаний
-настройка кампаний
подбор большой целевой семантики
объявление 1 к 1 с ключевиком
продающий текст объявлений
быстрые ссылки
визитка
уточнения
большой перечень минус-слов
кросс-минусация
и т.д.
-использую МАКСИМАЛЬНО ШИРОКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
-настройка РСЯ
-ведение и оптимизация кампаний
Я ВООРУЖУ ВАШ ДИРЕКТ ДО ЗУБОВ!
email: [email protected]
skype: wyatkin1
тел. и whatsapp: +7(928)102-97-95
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
8 лет назад
Благодарна за настройку кампании) Сроки соблюдены, коммуникабелен, отвечает на любой вопрос, выполнено все по тех.заданию даже лучше! Рекомендую)
Ответный отзыв
С удовольствием поработал над этим проектом! Заказчик очень точно описала суть задания, благодаря чему была настроена и запущена РК, очень легко в общении, оплата в срок, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую заказчика!)
$5
10 баллов
9 лет назад
Остался доволен выполнением заказа. Всё было чётко и в сроки согласованного тех задания. На все вопросы были получены ответы. Приятное, вежливое общение. Понимание сути дела, добросовестное отношение. Получили желаемый результат. Рекомендую к сотрудничеству. Отличный Директолог
Ответный отзыв
Приятный в общении, четко ставит задачи. Советую всем такого заказчика!
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2 отзыва
$999.99/час
от $1000от 2 дней
нет рейтинга