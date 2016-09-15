wyatkin7

Игорь wyatkin7

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Настройка Яндекс.Директа от А до Я!

Перечень предоставляемых услуг:

-создание кампаний

-аудит кампаний

-настройка кампаний

   подбор большой целевой семантики

   объявление 1 к 1 с ключевиком

   продающий текст объявлений

   быстрые ссылки

   визитка

   уточнения

   большой перечень минус-слов 

   кросс-минусация

   и т.д.

-использую МАКСИМАЛЬНО ШИРОКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

-настройка РСЯ

-ведение и оптимизация кампаний

Я ВООРУЖУ ВАШ ДИРЕКТ ДО ЗУБОВ!

email: [email protected]

skype: wyatkin1

тел. и whatsapp: +7(928)102-97-95 

Портфолио

Отзывы заказчиков

Tanya_flower
Татьяна 
34 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Создать рекламную кампанию в директе на настольные елочки.
Благодарна за настройку кампании) Сроки соблюдены, коммуникабелен, отвечает на любой вопрос, выполнено все по тех.заданию даже лучше! Рекомендую)
С удовольствием поработал над этим проектом! Заказчик очень точно описала суть задания, благодаря чему была настроена и запущена РК, очень легко в общении, оплата в срок, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую заказчика!)
Ответный отзыв
joker2384
Сергей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
7 отзывов
$5
10 баллов
9 лет назад
Создать РК В директе
Остался доволен выполнением заказа. Всё было чётко и в сроки согласованного тех задания. На все вопросы были получены ответы. Приятное, вежливое общение. Понимание сути дела, добросовестное отношение. Получили желаемый результат. Рекомендую к сотрудничеству. Отличный Директолог
Приятный в общении, четко ставит задачи. Советую всем такого заказчика!
Ответный отзыв
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2 отзыва
$999.99/час
от $1000от 2 дней
нет рейтинга