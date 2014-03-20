Мы в вашем распоряжении - команда высококвалифицированных веб-разработчиков, дизайнеров и специалистов по продвижению в поисковых системах, закалённая многолетним опытом в сфере веб-разработок:
- Разработка веб-сайтов с уникальным дизайном любой сложности:
сайты-визитки, промо-сайты, информационные сайты, сайты-каталоги, интернет-магазины
- Веб-дизайн
- Поддержка сайтов
- Продвижение сайтов в топ10 Яндекс, Google
- Ведение кампаний в системах контекстной рекламы: Яндекс.Директ, Бегун, AdSense
- Написание статей. Копирайт, рерайт, переводы (с английского на русский и наоборот)
Стоимость некоторых услуг предоставлена на сайте, по остальным прошу в ЛС.
Принимаем разовые заказы по программированию:
- Небольшие скрипты, программы на C/C++ под Linux
- Задачи средней сложности на Python/Django