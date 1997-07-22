Шемятенков Игорь Викторович
Родился в 1980 г
Адрес: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 12, кв. 69
Цель в поиске работы: интересная, разнообразная, сложная, высокооплачиваемая работа в сфере разработки веб-приложений.
Опыт работы:
07.04.2004 до наст. вр.
ООО
Городская газета бесплатных объявлений
Должность: программист
Разработка Интранет системы на базе JavaScript (Динамическая подгрузка данных) для набора и верстки бесплатных объявлений
19.09.2003 - 02.04.2004
ФГСЗН по Саратовской области (Федеральная служба занятости населения Саратовской обл.)
Должность: главный специалист отдела АСУ
Администрирование смешанной компьютерной сети, обслуживание техники, разработка программного обеспечения
21.12.2001 - 18.09.2003
ООО
Должность: директор
Управление предприятием, менеджмент проектов, программирование.Разработка (Content Management System Perl), сайтов: ФГСЗН, Завод
16.05.1999 - 01.09.1999
Завод
Программирование 1С предприятие, адаптация 1С
01.11.1998 - 01.03.1999
Областной госпиталь ветеранов войн
Разработка программного обеспечения АСУ
01.10.1998 - 01.09.2000
ОЦПСиР (Саратовский Областной Центр Планирования Семьи и Репродукции)
Должность: программист
Разработка программного обеспечения:
22.07.1997 - 03.08.1999
Областная Клиническая больница
Должность: оператор АСУ
Администрирование базы данных больных СД по Саратовской области
Образование:
1997 - 2003 Саратовский Государственный Медицинский Университет
1987 - 1997 Гимназия №1, г. Саратов
Курсы и тренинги:
Февраль 2004 ПАГС - повышение квалификации, курс
Навыки:
Английский язык:
разговорный - хорошо, читаю и пишу - отлично, специализация IT.
Общие:
OOP, SQL, использование CVS, управление проектами (2-х программистов+дизайнер), составление ТЗ, разработка и документирование reuse библиотек, документирование для пользователей.Разработана "PHPxLIB" CMF (Content Management Framework) для PHP и 2 CMS (Content Management System) (ныне морально устаревшая CMS "SMG3" на Perl, 1999-2001 и новая "xCMS" на PHP, 2004-2005), XML, XSLT
Веб-разработка:
PHP 4.3, 5, OOP, PHP-GD2
Perl, OOP, DBD:DBI - за два года слегка подзабыл
Шаблонизаторы:
PEAR-QuickForm, Smarty, свой шаблонизатор в рамках CMF "PHPxLIB" на PHP 4.3
DB: MySQL (Опыт работы с таблицами до 200Мб ~11000 запросов/день)
Клиентские технологии:
HTML, CSS 1/2, JavaScript, DOM, динамическая подгрузка данных
Администрирование
ОС:
FreeBSD 4.2, Linux RedHat 7.0, Novell 4 (NDS)
Сеть: DHCP, Samba/NFS, DNS, Communigate Pro, ACL для Firewal
Web:
Apache, MySQL, DNS Cisco: (преимущественно ACL)
Программирование:
Delphi 6.0, знание VCL, знакомство с WinAPI, Direct3D/OpenGL, DB Intebase, DB Paradox
Прочее: Веб-дизайн (средне), Photoshop, CorelDraw, Flash, MS Office (весь)
Сертификаты:
PHP - Specialist (Сервер Online тестирование и сертификация SPECIALIST, центр компьютерного обучения "Специалист" при МГТУ им. Н.Э.Баумана)
JavaScript - Specialist (Сервер Online тестирование и сертификация SPECIALIST, центр компьютерного обучения "Специалист" при МГТУ им. Н.Э.Баумана)
Проекты:
2005 г.
Разработана xCMS (Content Management System) система управления сайтами на основе PHPxLIB+MySQL использована в проектах:·
Саратовский портал информационных технологий: it-sar.ru
Компания rekord.it-sar.ru
Онлайн магазин компании
2004 г.
Разработана библиотека классов phpXLIB для PHP, включающая в себя классы для шаблонизации, визуализации баз данных, реализации SEO, поддержки сессий и пр. На базе данной библиотеки были разработаны:
Саратовский портал информационных технологий it-sar.ru
Информационно-новостной портал facti.ru
Во время работы в газете
1999 - 2003 г
Разработан комплекс хранения и анализа анкет разработан сайт Областного Центра Планирования Семьи и Репродукции it-sar.ru/usr/ocpsrРазработаны сайты:· Проект CD-PRICE для ВЦ (Perl+MySQL), на базе которого созданы проекты: Сайт завода - программа хранения приказов и контрольно-сроковая картотека их исполнения, использовалась в ОЦПСиР до 2003 г.
1997-1998 г
Разработаны сайты:Ассоциации молодых специалистов СГМУ it-sar.ru/usr/ams· Первая версия сайта ОЦПСиР (заменен второй версией) (DOS, Borland Pascal) - АРМ врача для автоматизации создания выписных эпикризов. В данный момент используется в ряде больниц г. Саратова