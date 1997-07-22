Шемятенков Игорь Викторович

Родился в 1980 г

Адрес: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 12, кв. 69

Цель в поиске работы: интересная, разнообразная, сложная, высокооплачиваемая работа в сфере разработки веб-приложений.

Опыт работы:

07.04.2004 до наст. вр.

ООО

Городская газета бесплатных объявлений

Должность: программист

Разработка Интранет системы на базе JavaScript (Динамическая подгрузка данных) для набора и верстки бесплатных объявлений

19.09.2003 - 02.04.2004

ФГСЗН по Саратовской области (Федеральная служба занятости населения Саратовской обл.)

Должность: главный специалист отдела АСУ

Администрирование смешанной компьютерной сети, обслуживание техники, разработка программного обеспечения

21.12.2001 - 18.09.2003

ООО

Должность: директор

Управление предприятием, менеджмент проектов, программирование.Разработка (Content Management System Perl), сайтов: ФГСЗН, Завод

16.05.1999 - 01.09.1999

Завод

Программирование 1С предприятие, адаптация 1С

01.11.1998 - 01.03.1999

Областной госпиталь ветеранов войн

Разработка программного обеспечения АСУ

01.10.1998 - 01.09.2000

ОЦПСиР (Саратовский Областной Центр Планирования Семьи и Репродукции)

Должность: программист

Разработка программного обеспечения:

22.07.1997 - 03.08.1999

Областная Клиническая больница

Должность: оператор АСУ

Администрирование базы данных больных СД по Саратовской области

Образование:

1997 - 2003 Саратовский Государственный Медицинский Университет

1987 - 1997 Гимназия №1, г. Саратов

Курсы и тренинги:

Февраль 2004 ПАГС - повышение квалификации, курс

Навыки:

Английский язык:

разговорный - хорошо, читаю и пишу - отлично, специализация IT.

Общие:

OOP, SQL, использование CVS, управление проектами (2-х программистов+дизайнер), составление ТЗ, разработка и документирование reuse библиотек, документирование для пользователей.Разработана "PHPxLIB" CMF (Content Management Framework) для PHP и 2 CMS (Content Management System) (ныне морально устаревшая CMS "SMG3" на Perl, 1999-2001 и новая "xCMS" на PHP, 2004-2005), XML, XSLT

Веб-разработка:

PHP 4.3, 5, OOP, PHP-GD2

Perl, OOP, DBD:DBI - за два года слегка подзабыл

Шаблонизаторы:

PEAR-QuickForm, Smarty, свой шаблонизатор в рамках CMF "PHPxLIB" на PHP 4.3

DB: MySQL (Опыт работы с таблицами до 200Мб ~11000 запросов/день)

Клиентские технологии:

HTML, CSS 1/2, JavaScript, DOM, динамическая подгрузка данных

Администрирование

ОС:

FreeBSD 4.2, Linux RedHat 7.0, Novell 4 (NDS)

Сеть: DHCP, Samba/NFS, DNS, Communigate Pro, ACL для Firewal

Web:

Apache, MySQL, DNS Cisco: (преимущественно ACL)

Программирование:

Delphi 6.0, знание VCL, знакомство с WinAPI, Direct3D/OpenGL, DB Intebase, DB Paradox

Прочее: Веб-дизайн (средне), Photoshop, CorelDraw, Flash, MS Office (весь)

Сертификаты:

PHP - Specialist (Сервер Online тестирование и сертификация SPECIALIST, центр компьютерного обучения "Специалист" при МГТУ им. Н.Э.Баумана)

JavaScript - Specialist (Сервер Online тестирование и сертификация SPECIALIST, центр компьютерного обучения "Специалист" при МГТУ им. Н.Э.Баумана)

Проекты:

2005 г.

Разработана xCMS (Content Management System) система управления сайтами на основе PHPxLIB+MySQL использована в проектах:·

Саратовский портал информационных технологий: it-sar.ru

Компания rekord.it-sar.ru

Онлайн магазин компании

2004 г.

Разработана библиотека классов phpXLIB для PHP, включающая в себя классы для шаблонизации, визуализации баз данных, реализации SEO, поддержки сессий и пр. На базе данной библиотеки были разработаны:

Саратовский портал информационных технологий it-sar.ru

Информационно-новостной портал facti.ru

Во время работы в газете

1999 - 2003 г

Разработан комплекс хранения и анализа анкет разработан сайт Областного Центра Планирования Семьи и Репродукции it-sar.ru/usr/ocpsrРазработаны сайты:· Проект CD-PRICE для ВЦ (Perl+MySQL), на базе которого созданы проекты: Сайт завода - программа хранения приказов и контрольно-сроковая картотека их исполнения, использовалась в ОЦПСиР до 2003 г.

1997-1998 г

Разработаны сайты:Ассоциации молодых специалистов СГМУ it-sar.ru/usr/ams· Первая версия сайта ОЦПСиР (заменен второй версией) (DOS, Borland Pascal) - АРМ врача для автоматизации создания выписных эпикризов. В данный момент используется в ряде больниц г. Саратова