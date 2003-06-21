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Данила Филатов x1stz

 
21 год
2 года на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Графический дизайнер

Всем привет, меня зовут Данила и я рад знакомству
Я начинающий графический дизайнер
Берусь за выполнение услуг различной сложности. С удовольствием отвечу на любые Ваши вопросы.
При совместной работе Вы можете быть уверены в том, что работа будет выполнена вовремя и без каких-либо проблем.
Вы гарантированно получаете:
• Разработку до полного утверждения.
• Бесплатные правки и корректировки.
• Высочайшее качество проработки.
• Круглосуточная поддержка, также после окончания работы.
• Выполнение заказа в срок.
• Могу сделать бесплатные работы для пополнения портфолио и отзывов или за минимальную стоимость .

Портфолио

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нет отзывов
$5/час
от $2от 2 дней
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