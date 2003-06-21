Графический дизайнер

Всем привет, меня зовут Данила и я рад знакомству

Я начинающий графический дизайнер

Берусь за выполнение услуг различной сложности. С удовольствием отвечу на любые Ваши вопросы.

При совместной работе Вы можете быть уверены в том, что работа будет выполнена вовремя и без каких-либо проблем.

Вы гарантированно получаете:

• Разработку до полного утверждения.

• Бесплатные правки и корректировки.

• Высочайшее качество проработки.

• Круглосуточная поддержка, также после окончания работы.

• Выполнение заказа в срок.

• Могу сделать бесплатные работы для пополнения портфолио и отзывов или за минимальную стоимость .