Графический дизайнер
Всем привет, меня зовут Данила и я рад знакомству
Я начинающий графический дизайнер
Берусь за выполнение услуг различной сложности. С удовольствием отвечу на любые Ваши вопросы.
При совместной работе Вы можете быть уверены в том, что работа будет выполнена вовремя и без каких-либо проблем.
Вы гарантированно получаете:
• Разработку до полного утверждения.
• Бесплатные правки и корректировки.
• Высочайшее качество проработки.
• Круглосуточная поддержка, также после окончания работы.
• Выполнение заказа в срок.
• Могу сделать бесплатные работы для пополнения портфолио и отзывов или за минимальную стоимость .
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Визитка автомойкинет просмотров
- Визитка врачанет просмотров
- Визитка школы танцевнет просмотров
- Визитка строительной компаниинет просмотров
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