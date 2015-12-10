Качественный и быстрый Видео и Аудио монтаж любой сложности, от мелких роликов до больших передач, на любые темы!
- Качественный и Быстрый Видео и Аудио монтаж любой сложности, от мелких роликов до больших передач, на любые темы!
- Стаж работы в Видео и Аудио Монтаже 5 лет на телевизионном канале.
- Опыт работы в программах: Adobe Premiere; Adobe Photoshop; Adobe After Effects; Sound Forge Pro.
- Личные качества: пунктуальный, ответственный, исполнительный, сообразительный, расторопный, серьезно отношусь к работе!
Портфолио
- Видео монтаж любой сложности (ролики, клипы и др.)108 просмотров
- Монтаж информационных и развлекательных передач!126 просмотров
- Монтаж информационных новостных репортажей!119 просмотров