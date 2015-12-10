x3mlazka

Игорь x3mlazka

 
35 летМолдова/Кишинев
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Качественный и быстрый Видео и Аудио монтаж любой сложности, от мелких роликов до больших передач, на любые темы!

Качественный и Быстрый Видео и Аудио монтаж любой сложности, от мелких роликов до больших передач, на любые темы!

- Стаж работы в Видео и Аудио Монтаже  5 лет  на телевизионном канале.

- Опыт работы в программах:  Adobe Premiere;  Adobe Photoshop;  Adobe After Effects;  Sound Forge Pro.

- Личные качества:  пунктуальный, ответственный, исполнительный, сообразительный, расторопный, серьезно отношусь к работе!

PhotoshopAfter Effects