Качественный и быстрый Видео и Аудио монтаж любой сложности, от мелких роликов до больших передач, на любые темы!

- Качественный и Быстрый Видео и Аудио монтаж любой сложности, от мелких роликов до больших передач, на любые темы!

- Стаж работы в Видео и Аудио Монтаже 5 лет на телевизионном канале.

- Опыт работы в программах: Adobe Premiere; Adobe Photoshop; Adobe After Effects; Sound Forge Pro.

- Личные качества: пунктуальный, ответственный, исполнительный, сообразительный, расторопный, серьезно отношусь к работе!