x4metro

Андрей x4metro

 
38 летРоссия/Нижний Новгород
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Профессиональный дизайн сайтов, иллюстрации, коллажи для сайтов, проекты любой сложности и тематики. К вашим услугам.

ЯРКИЙ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ, ПРОДАЮЩИЙ ДИЗАЙН САЙТОВ.

СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ, КАЧЕСТВЕННАЯ РАБОТА, СКИДКИ И ПОДАРКИ ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ.

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ВНИМАНИЕ! ВСЕ РАБОТЫ ОФОРМЛЕНЫ ДЛЯ ВАС, НЕ СУДИТЕ ПО ПРЕВЬЮ, ОТКРЫВАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ И СМОТРИТЕ ПОЛНОСТЬЮ, ВНУТРИ ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ.

ФОЛИО НА BEHANCE - В процессе заполнения

К ВАШИМ УСЛУГАМ:

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  • Красивый, удобный, адаптивный дизайн сайта любой сложности и направления.
  • Проектирование интерфейса до начала работы над дизайном.
  • Дизайн интерфейсов и приложений, а так-же иконки и баннеры.
  • Дизайн и проектирование сложных, высоко нагруженных сайтов и магазинов.
  • Дизайн мелкой полиграфии, буклеты, визитки, оформление сувенирки, принты.
  • Коллажи и иллюстрации для ваших сайтов, шапки, оформление под праздники и события.
  • Редизайн существующих проектов, доработка дизайна.
  • Лендинги, мультилендинги, любой сложности, по всем стандартам качества и конверсии.
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ИНФОРМАЦИЯ:

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Если вы пишите мне в Skype, то в запросе авторизации указывайте, пожалуйста, кто Вы и по какому вопросу, пустые запросы

игнорируются. Лучше пишите мне изначально на WB в личку.

КАЧЕСТВО РАБОТЫ:

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  • PSD представляют собой структурированное дерево папок а не свалку слоев.
  • Все нестандартные шрифты предоставляются сразу в необходимых форматах.
  • При необходимости описывается макет, как, что и на чем должно работать.
  • При использовании нестандартных решений ссылки на модули, расширения или готовые скрипты предоставляются.
  • При необходимости изображения для сайта покупаются в фото банках.
  • Быстрый доступ ко всем этапам разработки через Битрикс 24 при достойном бюджете.
Дизайн лендингаДизайн сайтаБитрикс
Отзывы заказчиков
jeniok
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Нужно внести правки в дизайн лендинга
Спасибо большое за хорошую работу. Все правки выполнены оперативно и в полном объеме. Были предложены дельные рекомендации. И внесены интересные предложения. Исполнитель приступил к работе "с душой".
Очень приятно работать. Своевременная оплата, четкая постановка задачи и приятное общение. Всем рекомендую для сотрудничества. От себя желаю вам удачи и толковых фрилансеров.
Ответный отзыв
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