Профессиональный дизайн сайтов, иллюстрации, коллажи для сайтов, проекты любой сложности и тематики. К вашим услугам.
ЯРКИЙ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ, ПРОДАЮЩИЙ ДИЗАЙН САЙТОВ.
СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ, КАЧЕСТВЕННАЯ РАБОТА, СКИДКИ И ПОДАРКИ ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ.
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ВНИМАНИЕ! ВСЕ РАБОТЫ ОФОРМЛЕНЫ ДЛЯ ВАС, НЕ СУДИТЕ ПО ПРЕВЬЮ, ОТКРЫВАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ И СМОТРИТЕ ПОЛНОСТЬЮ, ВНУТРИ ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ.
ФОЛИО НА BEHANCE - В процессе заполнения
К ВАШИМ УСЛУГАМ:
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- Красивый, удобный, адаптивный дизайн сайта любой сложности и направления.
- Проектирование интерфейса до начала работы над дизайном.
- Дизайн интерфейсов и приложений, а так-же иконки и баннеры.
- Дизайн и проектирование сложных, высоко нагруженных сайтов и магазинов.
- Дизайн мелкой полиграфии, буклеты, визитки, оформление сувенирки, принты.
- Коллажи и иллюстрации для ваших сайтов, шапки, оформление под праздники и события.
- Редизайн существующих проектов, доработка дизайна.
- Лендинги, мультилендинги, любой сложности, по всем стандартам качества и конверсии.
ИНФОРМАЦИЯ:
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Если вы пишите мне в Skype, то в запросе авторизации указывайте, пожалуйста, кто Вы и по какому вопросу, пустые запросы
игнорируются. Лучше пишите мне изначально на WB в личку.
КАЧЕСТВО РАБОТЫ:
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- PSD представляют собой структурированное дерево папок а не свалку слоев.
- Все нестандартные шрифты предоставляются сразу в необходимых форматах.
- При необходимости описывается макет, как, что и на чем должно работать.
- При использовании нестандартных решений ссылки на модули, расширения или готовые скрипты предоставляются.
- При необходимости изображения для сайта покупаются в фото банках.
- Быстрый доступ ко всем этапам разработки через Битрикс 24 при достойном бюджете.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
9 лет назад
Спасибо большое за хорошую работу. Все правки выполнены оперативно и в полном объеме. Были предложены дельные рекомендации. И внесены интересные предложения. Исполнитель приступил к работе "с душой".
Ответный отзыв
Очень приятно работать. Своевременная оплата, четкая постановка задачи и приятное общение. Всем рекомендую для сотрудничества. От себя желаю вам удачи и толковых фрилансеров.
Дизайн сайтов
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