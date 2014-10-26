Профессиональный дизайн сайтов, иллюстрации, коллажи для сайтов, проекты любой сложности и тематики. К вашим услугам.

ЯРКИЙ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ, ПРОДАЮЩИЙ ДИЗАЙН САЙТОВ.

СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ, КАЧЕСТВЕННАЯ РАБОТА, СКИДКИ И ПОДАРКИ ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ.

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ВНИМАНИЕ! ВСЕ РАБОТЫ ОФОРМЛЕНЫ ДЛЯ ВАС, НЕ СУДИТЕ ПО ПРЕВЬЮ, ОТКРЫВАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ И СМОТРИТЕ ПОЛНОСТЬЮ, ВНУТРИ ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ.

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К ВАШИМ УСЛУГАМ:

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Красивый, удобный, адаптивный дизайн сайта любой сложности и направления.

Проектирование интерфейса до начала работы над дизайном.

Дизайн интерфейсов и приложений, а так-же иконки и баннеры.

Дизайн и проектирование сложных, высоко нагруженных сайтов и магазинов.

Дизайн мелкой полиграфии, буклеты, визитки, оформление сувенирки, принты.

Коллажи и иллюстрации для ваших сайтов, шапки, оформление под праздники и события.

Редизайн существующих проектов, доработка дизайна.

Лендинги, мультилендинги, любой сложности, по всем стандартам качества и конверсии.

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ИНФОРМАЦИЯ:

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Если вы пишите мне в Skype, то в запросе авторизации указывайте, пожалуйста, кто Вы и по какому вопросу, пустые запросы игнорируются. Лучше пишите мне изначально на WB в личку.

КАЧЕСТВО РАБОТЫ:

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