Добро пожаловать в мой профиль!
Меня зовут Арина, и я довольно творческая личность.
Я здесь новичок и опыта в сфере фриланса у меня нет. Собственно для того, чтобы начать развиваться в этой сфере я и пришла сюда.
Умею писать различные художественные рассказы, сказки, сочинения, статьи. Пишу в основном в жанрах фентези, мистика, триллер, приключения, детектив. Беру любую работу, связанную с текстами, в приоритете копирайт и рерайт, также могу написать что-то с нуля или переписать текст с фото. Помимо этого я выполняю транскрибацию видео/аудио в текст.
Делаю короткие видеоролики - эдиты, на любые темы.
Ещё я художник. Рисую карандашами, на бумаге. Могу рисовать натюрморты, писать портреты либо в аниме стиле, либо обычные.
Я ответственный, грамотный и точный человек, в работе всегда делаю упор на качество.
Обращайтесь, я буду очень рада!)