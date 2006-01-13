Добро пожаловать в мой профиль!

Меня зовут Арина, и я довольно творческая личность.

Я здесь новичок и опыта в сфере фриланса у меня нет. Собственно для того, чтобы начать развиваться в этой сфере я и пришла сюда.

Умею писать различные художественные рассказы, сказки, сочинения, статьи. Пишу в основном в жанрах фентези, мистика, триллер, приключения, детектив. Беру любую работу, связанную с текстами, в приоритете копирайт и рерайт, также могу написать что-то с нуля или переписать текст с фото. Помимо этого я выполняю транскрибацию видео/аудио в текст.

Делаю короткие видеоролики - эдиты, на любые темы.

Ещё я художник. Рисую карандашами, на бумаге. Могу рисовать натюрморты, писать портреты либо в аниме стиле, либо обычные.

Я ответственный, грамотный и точный человек, в работе всегда делаю упор на качество.

Обращайтесь, я буду очень рада!)