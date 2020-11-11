x_maryna_x

Здравствуйте!珞Меня зовут Марина, и я создаю лендинги на платформе TildaПомогу Вам разработать уникальный дизайн сайта, который в итоге станет инструментом привлечения аудитории; а также окажу помощь с составлением текста, описанием и тд.Мне очень нравится работать в этой сфере, поэтому Вы можете положиться на меня, быть увереными в результате.Что же входит в мою работу?•Прототип и вёрстка с учётом Ваших пожеланий✔•Уникальный дизайн сайта✔•Адаптация слайдов под все под все устройства ✔В личных сообщениях Вы сможете ознакомиться с моими работами, задать интересующие Вас вопросы