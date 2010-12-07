ОБРАЗОВАНИЕ: Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.Устинова
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:
- С/С++,JavaScript,Perl,XML
- Dessign patterns
- Qt,Boost,STL,OpenGL,OpenSceneGraph(движок на OpenGL),OpenAL(звуковая библиотека)
- PostgreeSQL,MSSQL,MySQL
- TCP/IP,HTTP,FTP
- Cистемы контроля версий(SourceSafe,SVN,TFS, Git)
- Разработка ПО для Linux
ОПЫТ РАБОТЫ:
2006 - 2009 "ОАО ВНИИНС" г.Москва
Должность: Программист
Обязанности: Разработка кросс-платформенных приложений на Qt
2009 - 2010 "ОАО РуcБиТех" г.Москва
Должность: Программист
Обязанности: Разработка картографической системы на Qt. 3D программирование.
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