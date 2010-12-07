xaaw

Антон xaaw

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

ОБРАЗОВАНИЕ: Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.Устинова

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:

- С/С++,JavaScript,Perl,XML

- Dessign patterns

- Qt,Boost,STL,OpenGL,OpenSceneGraph(движок на OpenGL),OpenAL(звуковая библиотека)

- PostgreeSQL,MSSQL,MySQL

- TCP/IP,HTTP,FTP

- Cистемы контроля версий(SourceSafe,SVN,TFS, Git)

- Разработка ПО для Linux

ОПЫТ РАБОТЫ:

2006 - 2009 "ОАО ВНИИНС" г.Москва

Должность: Программист

Обязанности: Разработка кросс-платформенных приложений на Qt

2009 - 2010 "ОАО РуcБиТех" г.Москва

Должность: Программист

Обязанности: Разработка картографической системы на Qt. 3D программирование.