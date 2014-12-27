xalexphilx

Александр xalexphilx

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Копирование и разработка лендингов, корпоративных сайтов и интернет-магазинов с уникальными возможностями

14 лет в области веб-разработки

- программирование

- дизайн

- верстка

- менеджер

-проектов- разработчик собственной профессиональной платформы для создания сайтов