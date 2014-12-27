xalexphilx

Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо внести правки на сайте, сделанном на Битриксе, по ТЗ (во вложении). Для начала диалога от вас нужно: 1 – посмотреть ТЗ 2 – оценить ...
14 лет в области веб-разработки
- программирование
- дизайн
- верстка
- менеджер
-проектов- разработчик собственной профессиональной платформы для создания сайтов
- Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Пример работы Сколько будет стоить?3D-графика19 заявокЗакрыт8 лет назад
- $2000
ЧТО ТРЕБУЕТСЯ? НАЙТИ 10-20 заинтересованных клиентов и передать их контакты: Необходимы сайты, на которых присутствуют видимые нарушения (сайт/компания должны осуществлять деятельность на территории РФ): нет согласия на обработку персональных данных в формах: заявки, обратная ...Продажи и лиды4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Ищу программиста на WP, который сможет быть на подхвате у основного программиста. Задачи, в первую очередь, связаны с доработкой различного рода проектов. Т.е. сайт сдан или на этапе сдачи, но ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо разработать интернет-магазин. За основу берем demo4plazathemes.com/19/m... Немного подробнее, что из основного функционала должен включать в себя проект, написано в приложенном документе. Сайт необходимо разработать с адаптивной ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть мобильная версия сайта m.savements.ru. Нужно сделать приложение для Android и iOS, которое будет открывать в себе эту мобильную версию. Отображение только в вертикальном виде. Т.е. должно быть что-то типа браузера (только без строки для ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть мобильная версия сайта m.savements.ru . Нужно сделать приложение для Android и iOS, которое будет открывать в себе эту мобильную версию. Отображение только в вертикальном виде. Перед открытием моб. версии нужно показывать ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт10 лет назад
На nethouse создан интернет-магазин, требуется перенести на другую cms и доработать. Магазин содержит: 1 - каталог с карточками товара 2 - онлайн-оплату 3 - комментарии 4 - ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Есть задача по разработке приложения. Задача: Приложение с каталогом товаров. Необходимо чтоб пользователь мог осуществить следующие шаги: 1 – сфотографировать при помощи ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт10 лет назад