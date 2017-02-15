xanderyanov

Делаю сайты на MODX от визиток до каталогов и интернет магазинов.

Опыт работы в веб-студии.

Занимаюсь созданием сайтов на cms Modx Revolution.

На входе получаю PSD макет дизайна и задание на функционал.

На выходе - готовый сайт с корректной версткой, удобством для дальнейшего заполнения "не программистом", с настроенными разграниченными правами пользователей, пригодным для продвижения (с настраиваемыми сео-полями). Подберу и настрою хостинг под нужные задачи. Опыт в лечении вирусов на сайтах.