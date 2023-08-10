Front-end developer

В течении последних двух лет занимался созданием сайтов. Изучение HTML, CSS, SCSS, SASS, PUG, JavaScript заняло чуть меньше года. Могу создать сайт по референсу либо же по собственному усмотрению, что в пером, что во втором случае гарантирую положительные впечатления.

P.s. В свободное время занимаюсь написанием стихов и коротких веб - новелл.