Наполнение контентом интернет-магазинов

Составление карточки товара с уникальным описанием в 350-500 знаков без пробелов.

Поиск, уникализация, конвертирование формата и ресайз фото товара.

Описание мета-тегов «keywords» и «description».

Составление таблицы с характеристиками продукта.(Для технический сложных товаров).

Подробное, уникальное описание-обзор товара с дополнительными фото.

Наполнение интернет-магазина товарами.

Карточка товара составляется с форматированным (html-теги: заголовок, параграфы, списки и др.) текстом или без форматирования.

Результат работы представляется в виде xml/xls/ods/csv файла с полями: код товара, описание, размеры(если есть), имя файла фото. А также папка с изображениями. Возможны дополнительные поля (например тег alt).

Порядок наименования файлов с изображением, размер и формат изображений, разделители полей и кодировка обсуждаются.

Удачных продаж!