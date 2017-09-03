Никогда не сдавайся - добейся успеха: Бабаков Артем, Разработка Веб-сайтов на системах Wordpress и Ukit.
Приветствую!
Меня зовут Артем. Я начинающий разработчик веб-сайтов, их дизайна и оптимизации.
Всё началось с того, что один знакомый попросил помочь создать
сайт-визитку с возможностью бронирования номеров для небольшого отеля. С
этого и началось моё более-менее глубокое изучение создания сайтов.
Промониторив информацию в гугле и яндексе был выбран наиболее актуальный
многостраничный Лэндинг. С этого и началось моё знакомство с
сайтостроением.
Сложность состояла в том, что мой заказчик не имел вообще никакого
представления о том, как должен выглядеть сайт, было пару желаний, но
остальное приходилось придумывать самому.
Стояла задача - создать простой сайт с информацией об отеле,
предоставляемых услугах (номерах) и их стоимости, а так же возможность
отправить заявку на бронирование.
Была подобрана наиболее подходящая "морская" тема, и поэтапно, от
странички к страничке, началось заполнение сайта фотографиями и
информацией. Так и появился первый сырой сайт, который в скором времени
начал принимать более солидный вид. Так же была проведена
оптимизация SEO, для возможности поиска сайта по необходимым ключевым
словам в поисковых системах, подключены вебмастеры от Яндекса и Гугла.
На сегодняшний день сайт имеет рабочий вид и используется заказчиком, для обработки заявок на бронирование.
Мною был получен хороший опыт в настройке, заполнении и оптимизации сайта на удобной площадке.
Я ответственно отношусь к поставленной задаче, стараюсь добавить
уникальные возможности, чтоб сайт не был похож на другие, а так же
всегда держу в курсе заказчика по ходу выполнения работы.
Давайте вместе оптимизируем Ваш бизнес!
Мои контакты:
E-mail: [email protected]
skype: oO_ApTeMkA
- Сайт отеля "Yellow Submarine"119 просмотров