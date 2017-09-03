Разработка Веб-сайтов на системах Wordpress и Ukit.

Никогда не сдавайся - добейся успеха: Бабаков Артем, Разработка Веб-сайтов на системах Wordpress и Ukit.

Приветствую!

Меня зовут Артем. Я начинающий разработчик веб-сайтов, их дизайна и оптимизации.

Всё началось с того, что один знакомый попросил помочь создать

сайт-визитку с возможностью бронирования номеров для небольшого отеля. С

этого и началось моё более-менее глубокое изучение создания сайтов.

Промониторив информацию в гугле и яндексе был выбран наиболее актуальный

многостраничный Лэндинг. С этого и началось моё знакомство с

сайтостроением.

Сложность состояла в том, что мой заказчик не имел вообще никакого

представления о том, как должен выглядеть сайт, было пару желаний, но

остальное приходилось придумывать самому.

Стояла задача - создать простой сайт с информацией об отеле,

предоставляемых услугах (номерах) и их стоимости, а так же возможность

отправить заявку на бронирование.

Была подобрана наиболее подходящая "морская" тема, и поэтапно, от

странички к страничке, началось заполнение сайта фотографиями и

информацией. Так и появился первый сырой сайт, который в скором времени

начал принимать более солидный вид. Так же была проведена

оптимизация SEO, для возможности поиска сайта по необходимым ключевым

словам в поисковых системах, подключены вебмастеры от Яндекса и Гугла.

На сегодняшний день сайт имеет рабочий вид и используется заказчиком, для обработки заявок на бронирование.

Мною был получен хороший опыт в настройке, заполнении и оптимизации сайта на удобной площадке.

Я ответственно отношусь к поставленной задаче, стараюсь добавить

уникальные возможности, чтоб сайт не был похож на другие, а так же

всегда держу в курсе заказчика по ходу выполнения работы.

Давайте вместе оптимизируем Ваш бизнес!

Мои контакты:

E-mail: [email protected]

skype: oO_ApTeMkA