xata

Грин Виктор xata

 
44 годаУкраина/Киев
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

ВЕБ-ДИЗАЙН

Дизайн – статический и анимированный (Flash, GIF).

> Дизайн веб-сайтов

> Дизайн логотипов

> Дизайн баннеров

ВЕБ-ПРОГРАММИНГ

Технологии

-> HTML (HyperText Markup Language)

-> CSS (Cascade Style Sheet)

-> PHP (Hypertext Preprocessor)

-> MySQL

Система администрирования (CMS)

Система администрирования (Content Management System):

--> полная внутренняя статистика посещений по сайту;

--> редактирование текстового и графического наполнения страниц;

--> изменение структуры, добавление новых разделов;

--> возможность бысто прикрутить новый дизайн; вносить изменения в существующий;

--> изменение титлов и мета тегов (заголовок, описание, ключевые слова);

--> изменение логин/пароля для доступа к системе администрирования;

--> добавление и удаление пользователей с ограниченными правами.

PHPMySQLHTMLCSS
Портфолио