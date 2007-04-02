ВЕБ-ДИЗАЙН
Дизайн – статический и анимированный (Flash, GIF).
> Дизайн веб-сайтов
> Дизайн логотипов
> Дизайн баннеров
ВЕБ-ПРОГРАММИНГ
Технологии
-> HTML (HyperText Markup Language)
-> CSS (Cascade Style Sheet)
-> PHP (Hypertext Preprocessor)
-> MySQL
Система администрирования (CMS)
Система администрирования (Content Management System):
--> полная внутренняя статистика посещений по сайту;
--> редактирование текстового и графического наполнения страниц;
--> изменение структуры, добавление новых разделов;
--> возможность бысто прикрутить новый дизайн; вносить изменения в существующий;
--> изменение титлов и мета тегов (заголовок, описание, ключевые слова);
--> изменение логин/пароля для доступа к системе администрирования;
--> добавление и удаление пользователей с ограниченными правами.
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