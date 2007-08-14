1. Интернет-маркетинг. Увеличение посетителей вашего веб-сайта, увеличение роста продаж. Юзабилити сайта, выявление и устранение недостатков в проектировании. Изучение аудитории проекта. Проведение ряд мер по популяризации вашего проекта среди пользователей, а также выдвижение в лидеры по необходимым поисковым запросам. Полный комплекс услуг. Предоставление подробного отчета (с необходимой для вас частотой) о проделанной работе за единицу времени.

2. Разработка интерактивных приложений на языке PHP: чатов, форумов, опросов, и любых других скриптов, любой сложности, в том числе и с использованием баз данных. Все написанные скрипты обладают хорошей скоростью работы и защищенностью от атак хакеров.

3. Проверка безопасности. Анализ вашего веб-сайта на возможные уязвимости в системе безопасности. Устранение всех «брешей». Доработка готовых скриптов, исправление ошибок, адаптация под ваши нужды. Оптимизация – повышение скорости работы.

4. Разработка WAP-сайта – то есть сайта доступного с мобильных телефонов, КПК, смарт-фонов и других мобильных устройств.

5. Создание веб-сайтов.

6. Бесплатная консультация по всем вопросам связанным оказанием услуг.

Достаточно долгое время занимаюсь данным видом деятельности, достиг не мало успехов. Признанный специалист. Публикуюсь в различных журналах: Хакер, Подводня Лодка (логин – xbit). Если у вас возникли вопросы – обращайтесь. Консультация бесплатна.

Ссылки на опубликованные статьи:

http://www.xakep.ru/magazine/xa/074/078/1.asp

http://www.xakep.ru/magazine/xa/075/080/1.asp

http://www.xakep.ru/magazine/xa/076/034/1.asp

http://www.xakep.ru/magazine/xa/076/064/1.asp

http://www.xakep.ru/magazine/xa/076/090/1.asp