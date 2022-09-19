Я нарисую тебе милую чиби-эмоцию из любой игры, фильма или аниме.

Я с удовольствием нарисую вам милую чиби-эмоцию из любой игры, фильма или аниме, а также вашего собственного персонажа. Рисую очень давно, поэтому постараюсь уловить все ваши пожелания и изобразить все детали. Вы можете использовать эти эмоции для своего канала twitch/discord/youtube. ^^

Вы можете выбрать размеры:

28 пикселей

56 пикселей

112 пикселей

512 пикселей.

♡ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС ♡

1. Пожалуйста, свяжитесь со мной перед покупкой. Мы обсудим, какие эмоции вам нужны, вы можете прислать фото, арт или просто описать все свои требования.

2. После обсуждения ваших пожеланий и оплаты приступаю к созданию смайла.

3. Далее высылаю вам скетчи эмоций (правки на этом этапе можно вносить бесплатно)

4. После подтверждения эскиза я приступаю к раскрашиванию, а также отправляю вам одну эмоцию (если вы заказывали пакет), чтобы убедиться, что вас все устраивает.

5. Когда весь заказ будет готов, я отправлю его вам по почте или на сайте в нужном формате.

♡ ВАЖНО ♡

На создание одной эмоции уходит от 2 до 7 дней.

Максимальный срок доставки ЛЮБОГО заказа составляет 14 дней, но заказ может быть выполнен раньше.