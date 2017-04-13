Программист 1С

12-летний опыт программирования на платформах «1С: Предприятие 7.7»;

7-летний – на платформах «1С: Предприятие 8.1» и «1С: Предприятие 8.2», знание СКД и управляемых форм.

Знание конфигураций.

Платформа 7.7:

•Типовые: «Бухгалтерский учет для Украины», «Торговля и Склад для Украины», «Зарплата и кадры для Украины», «Бухгалтерия + Торговля + Склад +Зарплата + Кадры для Украины»,

•«Кварц: Конфигурация для С/Х предприятий Украины»

•«АНР-Аптека».

Платформа 8.1 - 8.2:

•Типовые: «Бухгалтерия для Украины», «Управление торговлей для Украины», «Управление торговым предприятием для Украины», «Управление производственным предприятием для Украины» «Зарплата и Управление Персоналом для Украины».

•«ИН-АГРО: Управление агрохолдингом. Комплексное корпоративное решение» .

•«ИМПУЛЬС-ИВЦ и1С: Подрядчик строительства 4.0. Управление финансами».

Опыт работы с различными технологиями обмена данными.

•Платформа 1С: Предприятие 7.7: знание УРБД, использование технологии OLE Automation, работа с внешними файлами, обмен между базами через FTP – сервер, импорт–экспорт с Web – сайтом.

•Платформа 1С: Предприятие 8.0 – 8.2: использование механизма распределенных информационных баз, обмен через com – соединение, работа с внешними файлами.

Опыт работы в связанных сферах: MS SQL, PHP, Microsoft Visual C++, Microsoft Visual Basic, Web – дизайн и системное администрирование.

Методический опыт.

•Разработка и преподавание курсов:

«Программирование в системе 1С: Предприятие 8.2»;

«Программирование в системе 1С: Предприятие 8.1»;

«Программирование в системе 1С: Предприятие 7.7».

«Курс ПК, Internet и MS Office для опытных пользователей».

•Написание методичек, инструкций и руководств, для пользователей.

•Составление технических заданий и организация их выполнения.