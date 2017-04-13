12-летний опыт программирования на платформах «1С: Предприятие 7.7»;
7-летний – на платформах «1С: Предприятие 8.1» и «1С: Предприятие 8.2», знание СКД и управляемых форм.
Знание конфигураций.
Платформа 7.7:
•Типовые: «Бухгалтерский учет для Украины», «Торговля и Склад для Украины», «Зарплата и кадры для Украины», «Бухгалтерия + Торговля + Склад +Зарплата + Кадры для Украины»,
•«Кварц: Конфигурация для С/Х предприятий Украины»
•«АНР-Аптека».
Платформа 8.1 - 8.2:
•Типовые: «Бухгалтерия для Украины», «Управление торговлей для Украины», «Управление торговым предприятием для Украины», «Управление производственным предприятием для Украины» «Зарплата и Управление Персоналом для Украины».
•«ИН-АГРО: Управление агрохолдингом. Комплексное корпоративное решение» .
•«ИМПУЛЬС-ИВЦ и1С: Подрядчик строительства 4.0. Управление финансами».
Опыт работы с различными технологиями обмена данными.
•Платформа 1С: Предприятие 7.7: знание УРБД, использование технологии OLE Automation, работа с внешними файлами, обмен между базами через FTP – сервер, импорт–экспорт с Web – сайтом.
•Платформа 1С: Предприятие 8.0 – 8.2: использование механизма распределенных информационных баз, обмен через com – соединение, работа с внешними файлами.
Опыт работы в связанных сферах: MS SQL, PHP, Microsoft Visual C++, Microsoft Visual Basic, Web – дизайн и системное администрирование.
Методический опыт.
•Разработка и преподавание курсов:
«Программирование в системе 1С: Предприятие 8.2»;
«Программирование в системе 1С: Предприятие 8.1»;
«Программирование в системе 1С: Предприятие 7.7».
«Курс ПК, Internet и MS Office для опытных пользователей».
•Написание методичек, инструкций и руководств, для пользователей.
•Составление технических заданий и организация их выполнения.