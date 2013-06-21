Здравствуйте!

Меня зовут Андрей. Я высокомотивированный Java-разработчик, имеющий опыт работы в технической поддержке и системном администрировании, получивший хорошие знания и опыт программирования на Java, включая такие дополнительные навыки, как решение проблем продукта или услуги, определение причины проблемы, диагностика неочевидных проблем и поиск решений для их решения. Я хорошо знаком с Java Core и фреймворками, имею опыт работы с популярными инструментами тестирования. Могу проявить себя как аккуратный, трудолюбивый и надежный член команды.

Технические навыки

OOP, Design patterns

SOLID, KISS and DRY principles

Java Core, Java 8, Servlets, JSP, JSTL, Tomcat, JDBC, Log4j

Hibernate, JPA, JUnit, Spring MVC/Security/Boot

SQL basic knowledge (MySQL, SQLite, PostgreSQL)

Web basic knowledge (HTML, CSS, Bootstrap)

Git, Maven

Linux: ssh, iptables, LAMP, OpenVPN Server

Также, занимаюсь созданием и сопровождением сайтов на CS Cart. Опыт работы в этом направлении более 9 лет начиная с ранних версий и по сегодняшний день. Помогу Вам установить и настроить магазин с нуля, создать структуру категорий (и фильтров для навигации), загрузить товары, связать с 1С / МойСклад / RetailCRM при необходимости, а также провести базовую/глубокую SEO оптимизацию сайта.