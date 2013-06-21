Здравствуйте!
Меня зовут Андрей. Я высокомотивированный Java-разработчик, имеющий опыт работы в технической поддержке и системном администрировании, получивший хорошие знания и опыт программирования на Java, включая такие дополнительные навыки, как решение проблем продукта или услуги, определение причины проблемы, диагностика неочевидных проблем и поиск решений для их решения. Я хорошо знаком с Java Core и фреймворками, имею опыт работы с популярными инструментами тестирования. Могу проявить себя как аккуратный, трудолюбивый и надежный член команды.
Технические навыки
- OOP, Design patterns
- SOLID, KISS and DRY principles
- Java Core, Java 8, Servlets, JSP, JSTL, Tomcat, JDBC, Log4j
- Hibernate, JPA, JUnit, Spring MVC/Security/Boot
- SQL basic knowledge (MySQL, SQLite, PostgreSQL)
- Web basic knowledge (HTML, CSS, Bootstrap)
- Git, Maven
- Linux: ssh, iptables, LAMP, OpenVPN Server
Системное администрирование
нет отзывов
$15/час
от $50от 3 дней
#245
Веб-программирование
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
#2189