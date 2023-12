Разработка фирменного стиля, web-дизайн, полиграфия.

Участие в конкурсах и награды:

2009:

10-й Киевский международный фестиваль рекламы (Украина): шорт-лист в номинации «Календарь» ( http://www.weblancer.net/users/xen3x/portfolio/428807.html#item )

Белый квадрат / Международный фестиваль рекламы (Беларусь): 2 и 3 место в номинации «Фирменный стиль» ( http://www.weblancer.net/users/xen3x/portfolio/413253.html#item , http://www.weblancer.net/users/xen3x/portfolio/413251.html#item ), 2 место в номинации «Календарь» ( http://www.weblancer.net/users/xen3x/portfolio/428807.html#item )

KAKADU Awards 2008/2009: шорт-лист в номинации «Графический дизайн» ( http://www.weblancer.net/users/xen3x/portfolio/428807.html#item )

«Золотая блоха»: диплом лауреата

LogoFromDreams.com:

Logo Of The Day Award for January 08, 2009 ( http://www.weblancer.net/users/xen3x/portfolio/479233.html#item )

2008:

UA*Expert / Одобрение украинских рекламодателей:

1 место в номинации «Печатная реклама» ( http://www.weblancer.net/users/xen3x/portfolio/428807.html#item )

Шорт-лист в номинации «Фирменный стиль» ( http://www.weblancer.net/users/xen3x/portfolio/413253.html#item )

Корова:

Диплом фестиваля ( http://www.weblancer.net/users/xen3x/portfolio/413253.html#item )

«Грандизайно»

2-е место в номинации «Календарь» ( http://www.weblancer.net/users/xen3x/portfolio/428807.html#item)

«Грандизайно»: две работы — в номинации «Выбор рекламодателей» и в шорт-листе номинации «Фирменный стиль» ( http://www.weblancer.net/users/xen3x/portfolio/371451.html#item, http://www.weblancer.net/users/xen3x/portfolio/413253.html#item)