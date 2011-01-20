КОБЗАРЬ

ЕКАТЕРИНА

ГЕННАДЬЕВНА

ЦЕЛЬ:

• Ищу работу

 в сфере переводческой деятельности (устные/письменные переводы);

 преподавательской деятельности по Skype (английский/немецкий);

 туристического бизнеса (гид-переводчик);

 удалённая работа (письменные переводы).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СЕБЕ:

• Дата рождения: 09.06.1987

• Семейное положение: не замужем, детей нет.

• e-mail: [email protected].

ОБРАЗОВАНИЕ:

• В 2005 году окончила Сочинский политехнический колледж г. Сочи, по специальности менеджер гостиничного сервиса. (С отличием).

• В 2010 году окончила Российский Государственный Социальный Университет, по специальности переводчик в сфере межкультурной коммуникации. (С отличием).

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:

• В 2004 году прошла полный курс теоретического и производственного обучения в Сочинском политехническом колледже. Присвоена профессия: портье. Квалификационный экзамен сдан на отлично.

• В 2005 году прошла полный курс теоретического и производственного обучения в Сочинском политехническом колледже. Присвоена профессия: администратор. Квалификационный экзамен сдан на отлично.

• В 2008 году прошла полный курс теоретического и производственного обучения в ОАО «Гостиница «Лениград». На основании решения квалификационно-методической комиссии присвоен сертификат портье II категории.

• В 2010 году закончила курсы гидов-переводчиков английского языка. Квалификационный экзамен сдан на отлично.

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ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

• С 2010 г. – внештатный гид-переводчик английского языка в ЗАО «Сочи Холидэйз». (Трудовой договор №3 от 19 марта 2010г.). Юридический адрес работодателя: Войкова 1, ИНН 2320085617 КПП 232001001 Работодатель: Грушко С.В. (Ген. директор) тел.: (8622) 62-00-91

• 2009 г. – внештатный переводчик немецкого языка (устные/письменные переводы) в немецкой строительной компании «Herrenknecht AG Tunnelvortriebstechnik (Tunnelling Systems)». Юридический адрес работодателя: Schlehenweg 2, 77963 Schwanau-Allmannsweier GERMANY. Работодатель: Lorenz Nummsen тел.: +7 9654750409

• С 2007 г. по 2008 г. – портье в ОАО «Гостиница «Лениград».

• С 2006 г. по 2007 г. – дежурная по этажу в ОАО «Гостиничный комплекс «Жемчужина».

• С 2006 г. по 2006 г. – администратор санатория ООО «Аэросервис».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРУДОВЫЕ НАВЫКИ:

• Могу применять знания и опыт в соответствии с опытом и исполняемыми в настоящее время должностными обязанностями.

• Обладаю опытом работы в области письменного и устного переводов (техническая, художественная, научная, публицистическая и официально-деловая литература).

• Windows, MS Office, Windows Vista Internet - опытный пользователь

• Microsoft Word, Word Pad, Microsoft Office, Microsoft Excel, Adobe Reader 9, Microsoft Outlook - опытный пользователь

ЗНАНИЯ ЯЗЫКОВ:

• Английский: письменная/устная формы, свободно.

• Немецкий: письменная/устная формы, свободно.

• Итальянский: письменная/устная формы (чтение/перевод со словарём), начальный уровень.

ПУБЛИКАЦИИ:

• 2008 г. - Российский Государственный Социальный Университет. Программа X межвузовской студенческой научно-практической конференции. Секция лингвистики: «Роль лингвистики в совершенствовании межкультурной коммуникации при подготовке к Олимпиаде 2014». Тема работы: «Диалекты английского языка в Канаде». (Работа написана на английском языке).

• 2009 г. - Российский Государственный Социальный Университет. XI Всероссийская студенческая научная конференция. Секция лингвистики: «Проблема молодёжи и молодёжной политики в условиях современной России». Тема работы: «Традиции, обычаи и нравы современной Германии». (Работа написана на немецком языке).

• 2010 г. - Российский Государственный Социальный Университет. XII Всероссийская студенческая научная конференция. Секция лингвистики: «Россия XXI века: пути и перспективы развития». Тема работы: «Краснодарский край и Сочи готовятся к Олимпиаде 2014». (Работа выполнена на английском языке).

НАГРАДЫ:

• 2006 г. - Российский Государственный Социальный Университет: БЛАГОДАРНОСТЬ и ГРАМОТА (3 место), за активное участие в VIII городской межвузовской студенческой научной конференции.

• 2007 г. - Российский Государственный Социальный Университет: ДИПЛОМ (3 место), за активное участие в IX городской межвузовской студенческой научной конференции. Тема конференции: «Социально-экономические проблемы города курорта Сочи и пути их решения».

• 2007 г. – Radisson SAS Park Hotel (юр. название: ОАО «Гостиница «Лениград»): БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО.

• 2008 г. - Российский Государственный Социальный Университет: Благодарственное письмо за активное участие в X городской межвузовской студенческой научной конференции.

• 2009 г. - Российский Государственный Социальный Университет: ГРАМОТА (1 место), за активное участие в XI городской межвузовской студенческой научной конференции.

• 2009 г. - Российский Государственный Социальный Университет: ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА за успехи и активное участие в студенческой жизни РГСУ.

• 2010 г. - Российский Государственный Социальный Университет: ГРАМОТА (1 место), за активное участие в XII городской межвузовской студенческой научной конференции.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

• Своими основными качествами считаю пунктуальность, усидчивость, трудолюбие, инициативность, коммуникабельность и настойчивость.

• Сохранность корпоративных секретов гарантирую.

• Заграничный паспорт.

• Здоровье хорошее.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

• При необходимости могу предоставить копии дипломов, свидетельств и сертификатов