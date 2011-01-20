КОБЗАРЬ
ЕКАТЕРИНА
ГЕННАДЬЕВНА
ЦЕЛЬ:
• Ищу работу
в сфере переводческой деятельности (устные/письменные переводы);
преподавательской деятельности по Skype (английский/немецкий);
туристического бизнеса (гид-переводчик);
удалённая работа (письменные переводы).
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СЕБЕ:
• Дата рождения: 09.06.1987
• Семейное положение: не замужем, детей нет.
• e-mail: [email protected].
ОБРАЗОВАНИЕ:
• В 2005 году окончила Сочинский политехнический колледж г. Сочи, по специальности менеджер гостиничного сервиса. (С отличием).
• В 2010 году окончила Российский Государственный Социальный Университет, по специальности переводчик в сфере межкультурной коммуникации. (С отличием).
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:
• В 2004 году прошла полный курс теоретического и производственного обучения в Сочинском политехническом колледже. Присвоена профессия: портье. Квалификационный экзамен сдан на отлично.
• В 2005 году прошла полный курс теоретического и производственного обучения в Сочинском политехническом колледже. Присвоена профессия: администратор. Квалификационный экзамен сдан на отлично.
• В 2008 году прошла полный курс теоретического и производственного обучения в ОАО «Гостиница «Лениград». На основании решения квалификационно-методической комиссии присвоен сертификат портье II категории.
• В 2010 году закончила курсы гидов-переводчиков английского языка. Квалификационный экзамен сдан на отлично.
В
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
• С 2010 г. – внештатный гид-переводчик английского языка в ЗАО «Сочи Холидэйз». (Трудовой договор №3 от 19 марта 2010г.). Юридический адрес работодателя: Войкова 1, ИНН 2320085617 КПП 232001001 Работодатель: Грушко С.В. (Ген. директор) тел.: (8622) 62-00-91
• 2009 г. – внештатный переводчик немецкого языка (устные/письменные переводы) в немецкой строительной компании «Herrenknecht AG Tunnelvortriebstechnik (Tunnelling Systems)». Юридический адрес работодателя: Schlehenweg 2, 77963 Schwanau-Allmannsweier GERMANY. Работодатель: Lorenz Nummsen тел.: +7 9654750409
• С 2007 г. по 2008 г. – портье в ОАО «Гостиница «Лениград».
• С 2006 г. по 2007 г. – дежурная по этажу в ОАО «Гостиничный комплекс «Жемчужина».
• С 2006 г. по 2006 г. – администратор санатория ООО «Аэросервис».
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРУДОВЫЕ НАВЫКИ:
• Могу применять знания и опыт в соответствии с опытом и исполняемыми в настоящее время должностными обязанностями.
• Обладаю опытом работы в области письменного и устного переводов (техническая, художественная, научная, публицистическая и официально-деловая литература).
• Windows, MS Office, Windows Vista Internet - опытный пользователь
• Microsoft Word, Word Pad, Microsoft Office, Microsoft Excel, Adobe Reader 9, Microsoft Outlook - опытный пользователь
ЗНАНИЯ ЯЗЫКОВ:
• Английский: письменная/устная формы, свободно.
• Немецкий: письменная/устная формы, свободно.
• Итальянский: письменная/устная формы (чтение/перевод со словарём), начальный уровень.
ПУБЛИКАЦИИ:
• 2008 г. - Российский Государственный Социальный Университет. Программа X межвузовской студенческой научно-практической конференции. Секция лингвистики: «Роль лингвистики в совершенствовании межкультурной коммуникации при подготовке к Олимпиаде 2014». Тема работы: «Диалекты английского языка в Канаде». (Работа написана на английском языке).
• 2009 г. - Российский Государственный Социальный Университет. XI Всероссийская студенческая научная конференция. Секция лингвистики: «Проблема молодёжи и молодёжной политики в условиях современной России». Тема работы: «Традиции, обычаи и нравы современной Германии». (Работа написана на немецком языке).
• 2010 г. - Российский Государственный Социальный Университет. XII Всероссийская студенческая научная конференция. Секция лингвистики: «Россия XXI века: пути и перспективы развития». Тема работы: «Краснодарский край и Сочи готовятся к Олимпиаде 2014». (Работа выполнена на английском языке).
НАГРАДЫ:
• 2006 г. - Российский Государственный Социальный Университет: БЛАГОДАРНОСТЬ и ГРАМОТА (3 место), за активное участие в VIII городской межвузовской студенческой научной конференции.
• 2007 г. - Российский Государственный Социальный Университет: ДИПЛОМ (3 место), за активное участие в IX городской межвузовской студенческой научной конференции. Тема конференции: «Социально-экономические проблемы города курорта Сочи и пути их решения».
• 2007 г. – Radisson SAS Park Hotel (юр. название: ОАО «Гостиница «Лениград»): БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО.
• 2008 г. - Российский Государственный Социальный Университет: Благодарственное письмо за активное участие в X городской межвузовской студенческой научной конференции.
• 2009 г. - Российский Государственный Социальный Университет: ГРАМОТА (1 место), за активное участие в XI городской межвузовской студенческой научной конференции.
• 2009 г. - Российский Государственный Социальный Университет: ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА за успехи и активное участие в студенческой жизни РГСУ.
• 2010 г. - Российский Государственный Социальный Университет: ГРАМОТА (1 место), за активное участие в XII городской межвузовской студенческой научной конференции.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
• Своими основными качествами считаю пунктуальность, усидчивость, трудолюбие, инициативность, коммуникабельность и настойчивость.
• Сохранность корпоративных секретов гарантирую.
• Заграничный паспорт.
• Здоровье хорошее.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
• При необходимости могу предоставить копии дипломов, свидетельств и сертификатов