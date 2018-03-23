Разработка сайтов на HTML5, CSS3, JavaScript, немного php и node.js. Делаю инди-игры: пишу к ним музыку, создаю графику, звуки и код.

Делаю сайты и игры, работаю с графикой, пишу музыку, делаю звуки.

Создание сайтов различной сложности, сайты-визитки, сайты на CMS Wordpress, Drupal, Joomla, написание собственного движка.

Вёрстка на HTML5, CSS3, Bootstrap. Программирование на JavaScript, Jquery, php, node.js. Использование MySQL и MongoDB.

Также разрабатываю игры на JavaScrpt, GameMaker, Unity. Пишу музыку в стилистике 8-bit и электронной. Пиксель-арт, простенькое 3D. Саунд-дизайн.