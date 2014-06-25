Ксения Давиденко xenia-davidenkoxenia-davidenko
46 летРоссия/Владивосток
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Выполню цветные, черно/белые иллюстрации акварелью, акрилом, тушью, масляными красками, карандашом.
Есть опыт в оформлении эскизов женской и детской одежды.
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Портфолио
- Съедобные мультяшки. Звёздные войны117 просмотров
- Съедобные мультяшки. Соник и друзья138 просмотров
- Съедобные мультяшки. Ёжик в тумане151 просмотр
- Съедобные муьтяшки. Южный парк158 просмотров
- Съедобные мультяшки. Нэмо108 просмотров
- Съедобные мультяшки. Монстры132 просмотра
- Съедобные мультяшки. Тачки131 просмотр
- Съедобные мультяшки. Спанч Боб153 просмотра
- Съедобные мультяшки. Пони198 просмотров
- Съедобные мультяшки. Русалочка147 просмотров
- Съедобные мультяшки. Фиксики247 просмотров
- Съедобные мультяшки. Мадагаскар120 просмотров