xenia-davidenko

Ксения Давиденко xenia-davidenko

 
46 летРоссия/Владивосток
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Выполню цветные, черно/белые иллюстрации акварелью, акрилом, тушью, масляными красками, карандашом.

Есть опыт в оформлении эскизов женской и детской одежды.

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