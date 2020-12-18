xenia_ruchka

Ксения xenia_ruchka

 
30 летСША/Лос-Анджелес
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Графический дизайн. Оригинальные решения. Внимание к деталям.

Разработка дизайна для вас и вашей компании любой сложности.

  • Оригинальные иллюстрации
  • Качественные, индивидуально разработанные логотипы
  • Верстка печатной продукции любой сложности
  • Персональная разработка шрифтов под логотип и других целей
  • Дизайн баннеров и других элементов сайта
  • Разработка персональных коллекций иконок и символов
  • Дизайн фирменного стиля
  • Создание стильных бренбуков и стайлгайдов
  • Брендинг и дизайн любой продукции
  • Обработка и ретушь фотографий
Основные инструменты: Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects.  

Высшее образование в сфере Рекламы и Связи с общественностью; Графический дизайн; Стилист и профессиональный визажист; 4 года Художественной школы ЮНЕСКО.

Опыт работы в графическом дизайне - более 5 лет.

Полностью разговорный английский язык.

Подробное портфолио - http://xeniaruchka.com/

Связаться со мной можно по средствам личных сообщений;

Почта - [email protected];

Или с помощью социальных сетей.

InDesignIllustratorPhotoshopAfter EffectsРетушь фото