Графический дизайн. Оригинальные решения. Внимание к деталям.

Разработка дизайна для вас и вашей компании любой сложности.

Оригинальные иллюстрации

Качественные, индивидуально разработанные логотипы

Верстка печатной продукции любой сложности

Персональная разработка шрифтов под логотип и других целей

Дизайн баннеров и других элементов сайта

Разработка персональных коллекций иконок и символов

Дизайн фирменного стиля

Создание стильных бренбуков и стайлгайдов

Брендинг и дизайн любой продукции

Обработка и ретушь фотографий

Основные инструменты: Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects.

Высшее образование в сфере Рекламы и Связи с общественностью; Графический дизайн; Стилист и профессиональный визажист; 4 года Художественной школы ЮНЕСКО.

Опыт работы в графическом дизайне - более 5 лет.

Полностью разговорный английский язык.

Подробное портфолио - http://xeniaruchka.com/

Связаться со мной можно по средствам личных сообщений;

Почта - [email protected];

Или с помощью социальных сетей.