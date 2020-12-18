Графический дизайн. Оригинальные решения. Внимание к деталям.
Разработка дизайна для вас и вашей компании любой сложности.
- Оригинальные иллюстрации
- Качественные, индивидуально разработанные логотипы
- Верстка печатной продукции любой сложности
- Персональная разработка шрифтов под логотип и других целей
- Дизайн баннеров и других элементов сайта
- Разработка персональных коллекций иконок и символов
- Дизайн фирменного стиля
- Создание стильных бренбуков и стайлгайдов
- Брендинг и дизайн любой продукции
- Обработка и ретушь фотографий
Высшее образование в сфере Рекламы и Связи с общественностью; Графический дизайн; Стилист и профессиональный визажист; 4 года Художественной школы ЮНЕСКО.
Опыт работы в графическом дизайне - более 5 лет.
Полностью разговорный английский язык.
Подробное портфолио - http://xeniaruchka.com/
Связаться со мной можно по средствам личных сообщений;
Почта - [email protected];
Или с помощью социальных сетей.
Портфолио
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