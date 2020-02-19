xenia_xenia

Перекладач німецької мови, перекладач арабської мови. Досвід роботи: 4 роки. Пунктуально та якісно.

Перекладач і викладач з АРАБСЬКОЇ та НІМЕЦЬКОЇ МОВ

Маю досвід роботи усним і письмовим перекладачем з найрізноманітніших тематик більше 4 років, проживання в Німеччині, роботи в міжнародних компаніях з носіями мови.

Освіта: ЛНУ ІМ ІВАНА ФРАНКА ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ: арабська мова та література; німецька мова та література.

Гарантую якість та пунктуальність перекладів.

ціни: арабська мова (С1-С2)- 180 грн/ 1800 знаків без пробілів (1 сторінка а4)

німецька мова(рівень носія мови) - 150 грн/1800 знаків без пробілів (1 сторінка без пробілів).

Крім того, вільно володію англійською мовою (Б2-С1), що дає змогу якісно перекладати з англійської, української, російської на німецьку та арабську і навпаки. Переклад між німецькою та арабською теж виконую. Досвід таких перекладів 4 років.

Пишу на замовлення тексти англійською, німецькою, арабською мовами. Можлива вичитка носіями мови, з якими співпрацюю.

За масштабні проекти, які мають на меті великі об'єми перекладів, ціна договірна.

Буду рада співпраці.

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