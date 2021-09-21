Иллюстратор и графический дизайнер

Я - начинающий иллюстратор. Я развиваюсь в трех направлениях - книжная иллюстрация, дизайн персонажей и комиксы. Работаю в разных стилях, в основном в растровой графике.

Мое портфолио на Behance.

Мой email: [email protected]

Учеба в “Высшей школе экономике” научила меня ответственному отношению к дедлайнам и эффективному планированию. Благодаря историческому образованию, у меня очень широкий кругозор, который помогает мне в том числе в поиске идей для иллюстраций. Я всегда открыта новым знаниям. Также работа хранителем в музее требует внимательности и четкого соблюдения требований, вследствие чего я очень скрупулезно изучаю брифы и ТЗ.

Сейчас моей целью является проиллюстрировать одну детскую книгу или оформить настольную игру до конца этого года. Мой стиль лучше всего подходит для таких проектов как “Имаджинариум”. Помимо этого мне было бы очень интересно поработать в проектах, связанных с животными, например, иллюстрирование книги про животных или отдельных статей.