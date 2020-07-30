Если Вы нуждаетесь в специалисте со знанием Английского, а может и Персидского (фарси), тогда Вам непременно стоит обратиться ко мне!

Меня зовут Шилова Ксения и я закончила Казанский Федеральный (Приволжский) Университет. Я дипломированный специалист по международным отношениям со знанием английского и персидского языков (а это редкость!). Стоит сказать, что я работала в качестве гида-переводчика со знанием персидского и английского языков для туристов из Ирана во время крупного мероприятия, которое было проведено в России, а именно в городе Казань -- Чемпионат Мира по футболу. Также я занималась репетиторством и помогала юным ученикам освоить столь нужный в наше время язык -- Английский.

Буду рада помочь Вам в ваших проектах!