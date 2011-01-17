xenophont

Ксения xenophont

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Переводчик

Адрес электронной почты: [email protected]

Уровень владения языками:

русский — родной;

немецкий — в совершенстве;

английский — продвинутый;

французский — продвинутый.

Тематика переводов:

юридические тексты любой сложности;

публицистические материалы (газетные и журнальные статьи, рекламные буклеты и т.п.);

художественные тексты.

Образование:

филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета;

юридический факультет Берлинского университета им. Гумбольдта.