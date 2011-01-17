Переводчик
Адрес электронной почты: [email protected]
Уровень владения языками:
русский — родной;
немецкий — в совершенстве;
английский — продвинутый;
французский — продвинутый.
Тематика переводов:
юридические тексты любой сложности;
публицистические материалы (газетные и журнальные статьи, рекламные буклеты и т.п.);
художественные тексты.
Образование:
филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета;
юридический факультет Берлинского университета им. Гумбольдта.
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