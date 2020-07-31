Иллюстрации, обработка фотографий, векторные изображения

Приветствую Вас, уважаемые заказчики! :)

Расскажу немного о себе. Рисую более 3х лет, имею навыки работы с такими программами, как Photoshop, Corel draw, Adobe illustrator, Paint tool SAI. В основном рисую иллюстрации к книгам, видеоиграм, а также портреты по фотографиям. Есть опыт рисования 2D графики для игр и векторных изображений.

При работе со мной вы получите несколько вариантов-скетчей воплощения в жизнь Вашей идеи и после выбора Вами понравившегося варианта я предоставлю готовый арт в заранее оговорённые сроки.

Буду рада сотрудничеству!