xenz13

Иван Ксенз xenz13

 
24 годаРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Переводы текстов любой сложности ENG-RUS/RUS-ENG быстро и качественно

Добро пожаловать на мой профиль!

  Я студент 2го курса профиля "Перевод и переводоведение". Люблю в свободное время углубляться изучением английского языка, смотреть фильмы в оригинале и мечтать о путешествиях.

  Мои преимущества:

  • Целеустремленность;
  • Желание изучать язык;
  • Погруженность в английский 7 дней в неделю;
  • Умелый интернет-пользователь, так что при любой трудности 

    найду правильный подход к быстрому решению;

  • Много свободного времени;
  • Пишу стихи, следовательно и литературу могу переводить.

При отклике все быстро и конструктивно обсудим, чтобы каждая из сторон осталась довольна.