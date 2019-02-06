Переводы текстов любой сложности ENG-RUS/RUS-ENG быстро и качественно

Добро пожаловать на мой профиль!

Я студент 2го курса профиля "Перевод и переводоведение". Люблю в свободное время углубляться изучением английского языка, смотреть фильмы в оригинале и мечтать о путешествиях.

Мои преимущества:

Целеустремленность;

Желание изучать язык;

Погруженность в английский 7 дней в неделю;

Умелый интернет-пользователь, так что при любой трудности найду правильный подход к быстрому решению;

Много свободного времени;

Пишу стихи, следовательно и литературу могу переводить.

При отклике все быстро и конструктивно обсудим, чтобы каждая из сторон осталась довольна.