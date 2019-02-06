Переводы текстов любой сложности ENG-RUS/RUS-ENG быстро и качественно
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Я студент 2го курса профиля "Перевод и переводоведение". Люблю в свободное время углубляться изучением английского языка, смотреть фильмы в оригинале и мечтать о путешествиях.
Мои преимущества:
- Целеустремленность;
- Желание изучать язык;
- Погруженность в английский 7 дней в неделю;
- Умелый интернет-пользователь, так что при любой трудности
найду правильный подход к быстрому решению;
- Много свободного времени;
- Пишу стихи, следовательно и литературу могу переводить.
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