Опыт работы :
декабрь 2005г. - май 2006 г.
Должность: графический дизайнер
г. Новочебоксарск, Типография «Принт»
август 2006 г. – май 2007 г.
г. Новочебоксарск, ГУП ИД «Грани»
Должность: Руководитель копировально-печатного отдела, графический дизайнер (оперативная полиграфия)
август 2007 г. – июнь 2008 г.
г. Москва, ООО «Зеленая Кровля»
Должность: менеджер компьютерного обеспечения, графический дизайнер (разработка корпоративных презентаций)
июнь 2008 г. – 2009 г.
г. Москва, ООО «Тритона»
Должность: дизайнер-верстальщик
март 2009г. -...
г. Москва, ООО "А-тритона"
Должность: дизайнер-верстальщик
Профессиональные навыки и умение:
- Свободное владение Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator; Corel Draw, PhotoPaint; MS Office
- Владение Macromedia Flash, DreamWaver
- Опытный пользователь PC (переход на другую платформу не предоставит каких-либо затруднений)
- Умение рисовать от руки (закончил художественную школу, классы «Рисунок», «ДПИ»)
Личные качества : Инициативность, добросовестность, старательность, коммуникабельность, исполнительность, пунктуальность, скорость, способность к быстрому обучению, желание работать и повышать свой уровень знаний, умение работать как под руководством, так и самостоятельно.