Дизайнер (полиграфия)

Опыт работы :

декабрь 2005г. - май 2006 г.

Должность: графический дизайнер

г. Новочебоксарск, Типография «Принт»

август 2006 г. – май 2007 г.

г. Новочебоксарск, ГУП ИД «Грани»

Должность: Руководитель копировально-печатного отдела, графический дизайнер (оперативная полиграфия)

август 2007 г. – июнь 2008 г.

г. Москва, ООО «Зеленая Кровля»

Должность: менеджер компьютерного обеспечения, графический дизайнер (разработка корпоративных презентаций)

июнь 2008 г. – 2009 г.

г. Москва, ООО «Тритона»

Должность: дизайнер-верстальщик

март 2009г. -...

г. Москва, ООО "А-тритона"

Должность: дизайнер-верстальщик

Профессиональные навыки и умение:

- Свободное владение Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator; Corel Draw, PhotoPaint; MS Office

- Владение Macromedia Flash, DreamWaver

- Опытный пользователь PC (переход на другую платформу не предоставит каких-либо затруднений)

- Умение рисовать от руки (закончил художественную школу, классы «Рисунок», «ДПИ»)

Личные качества : Инициативность, добросовестность, старательность, коммуникабельность, исполнительность, пунктуальность, скорость, способность к быстрому обучению, желание работать и повышать свой уровень знаний, умение работать как под руководством, так и самостоятельно.