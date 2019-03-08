Приветствую! Меня зовут Кирилл.

И у меня своя целая команда профессионалов своего дела.

Мы разрабатываем приложения, чат-ботов.

Пишем сайты под различные CMS (WordPress,Joomle,Laravel,Drupal и т.д)

Мы не создаем сайты, мы их творим!)

- Пишем любые сайты, на платформе какую вы выберете.

- Создаем дизайн вашего сайта с нуля или доработаем при необходимости.

- Даже если нет заготовок или набросков и не понимаете, что к чему, то для начала - мы все расскажем и поясним.

-так же разрабатываем приложения для IOS/Android на языках программирования (PHP,C#,Java,Python,Swift)

-Любим разрабатывать игры на различных движках.

Благодарим вас за внимание.

Советуйте наши услуги: своим друзьям, коллегам, бизнес партнёрам, и оставляйте положительные отзывы.

Наш девиз: Радость клиента от моей работы, лучшее душевное наслаждение в мире!

Будем рады помочь вам.

С уважением, Кирилл!