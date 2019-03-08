Приветствую! Меня зовут Кирилл.
И у меня своя целая команда профессионалов своего дела.
Мы разрабатываем приложения, чат-ботов.
Пишем сайты под различные CMS (WordPress,Joomle,Laravel,Drupal и т.д)
Мы не создаем сайты, мы их творим!)
- Пишем любые сайты, на платформе какую вы выберете.
- Создаем дизайн вашего сайта с нуля или доработаем при необходимости.
- Даже если нет заготовок или набросков и не понимаете, что к чему, то для начала - мы все расскажем и поясним.
-так же разрабатываем приложения для IOS/Android на языках программирования (PHP,C#,Java,Python,Swift)
-Любим разрабатывать игры на различных движках.
Благодарим вас за внимание.
Советуйте наши услуги: своим друзьям, коллегам, бизнес партнёрам, и оставляйте положительные отзывы.
Наш девиз: Радость клиента от моей работы, лучшее душевное наслаждение в мире!
Будем рады помочь вам.
С уважением, Кирилл!