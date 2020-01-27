xfishkax

Полина xfishkax

 
39 летРоссия/Ставрополь
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Копирайт для соц.сетей

    написание постов для инстаграм, адаптация их для вк, одноклассники. на медицинскую тематику желательно привести примеры своих работ (примеры работ присылайте, пожалуйста, в телеграм) Также для пробы можете написать по предложенной теме https://youtu.be/GTRAEpllGZo Прошу вас посмотреть полностью это видео, оно ...

    Написание постов
    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать обзорную статью

    Требуется написать обзорную статью о медицинском препарате информация о препарате есть тут [url=https://drive.google.com/file/d/1sIHFIoQaPmomkzKef16NrY7EtuGIPwZZ/view]https://drive.google.com/file/d/1sIHFIoQaPmomkzKef16NrY7EtuGIPwZZ/view[/url] использовать ключи Имунотерапия, имуномодулятор информации дополнительной нет. объем статьи до 4000 знаков

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад
Отзывы фрилансеров
AvtorTekstoff
Дмитрий 
40 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$2
10 баллов
4 года назад
Написать обзорную статью
Доволен сотрудничеством с Полиной. Всегда на связи, быстрая оплата, все вопросы оперативно решаются. Рекомендую.
Быстро вышел на связь. Работа была выполнена в срок и очень качественно - обошлось без внесения правок. Было приятно сотрудничать
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