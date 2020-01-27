Написать текст о компании для размещения в Википедии
Копирайтинг20 заявок
Закрыт
4 года назад
Написать текст о компании для размещения в Википедии
написание постов для инстаграм, адаптация их для вк, одноклассники. на медицинскую тематику желательно привести примеры своих работ (примеры работ присылайте, пожалуйста, в телеграм) Также для пробы можете написать по предложенной теме https://youtu.be/GTRAEpllGZo Прошу вас посмотреть полностью это видео, оно ...
Требуется написать обзорную статью о медицинском препарате информация о препарате есть тут [url=https://drive.google.com/file/d/1sIHFIoQaPmomkzKef16NrY7EtuGIPwZZ/view]https://drive.google.com/file/d/1sIHFIoQaPmomkzKef16NrY7EtuGIPwZZ/view[/url] использовать ключи Имунотерапия, имуномодулятор информации дополнительной нет. объем статьи до 4000 знаков