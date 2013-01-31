-Установка и Администрирование Windows XP/Windows 7/Windows Vista/ Windows 2008 Server (TCP/IP‚ DNS‚ DHCP‚AD‚ WSUS‚ File\print server‚ Hyper-V‚ VPN)
- Kerio FW и MS
- Kaspersky Total Space Security
- Опыт работы с бесшовным роумингом Wi-Fi: Unifi Cotroller
- Опыт работы резервного копирования и восстановления информации
- Exchange (базовые знания)
- SharePoint (базовые знания)
- OCS
- Linux (предпочитаю debian) настройка всевозможных веб сервисов - DNS, Jabber, Postfix, Sendmail, Apache, MySQL,Nginx
-Установка и настройка IRC сетей с необходимыми службами
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