xhtmlx

Евгений xhtmlx

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

-Установка и Администрирование Windows XP/Windows 7/Windows Vista/ Windows 2008 Server (TCP/IP‚ DNS‚ DHCP‚AD‚ WSUS‚ File\print server‚ Hyper-V‚ VPN)

- Kerio FW и MS

- Kaspersky Total Space Security

- Опыт работы с бесшовным роумингом Wi-Fi: Unifi Cotroller

- Опыт работы резервного копирования и восстановления информации

- Exchange (базовые знания)

- SharePoint (базовые знания)

- OCS

- Linux (предпочитаю debian) настройка всевозможных веб сервисов - DNS, Jabber, Postfix, Sendmail, Apache, MySQL,Nginx

-Установка и настройка IRC сетей с необходимыми службами