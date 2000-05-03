xiamegor

Егор xiamegor

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Обо мне:

Волков Егор Александович

Дата рождения: 3 мая 2000 г.

Телефон +7(964)494-86-52

E-mail: [email protected]

Цель: соискание работы программиста или(и) удаленная работа.

Образование:Самообучение

Опыт работы:2016-2019 гг., ТЦ «Оникс», Веб-программист.

Обязанности:

  • создание программных продуктов на языках HTML, JavaScript, PHP;
  • разработка веб-сайтов;
  • создание и администрирование сайтов.
Прочие навыки:
  • опыт работы со всеми версиями Windows и OS X (Mac OS);
  • знание языков JavaScript, PHP, HTML;
  • опыт разработки веб-разработки;
  • знание основных современных CMS.
Личные качества:
  • любовь к своему делу;
  • добросовестность;
  • творческие способности;
  • ответственность;
  • усидчивость;
  • эмоциональная устойчивость;
  • нацеленность на решение задач;
  • обучаемость.
Готов к прохождению новых курсов, командной работы, удаленной работе.