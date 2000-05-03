Обо мне:
Волков Егор Александович
Дата рождения: 3 мая 2000 г.
Телефон +7(964)494-86-52
E-mail: [email protected]
Цель: соискание работы программиста или(и) удаленная работа.
Образование:Самообучение
Опыт работы:2016-2019 гг., ТЦ «Оникс», Веб-программист.
Обязанности:
- создание программных продуктов на языках HTML, JavaScript, PHP;
- разработка веб-сайтов;
- создание и администрирование сайтов.
- опыт работы со всеми версиями Windows и OS X (Mac OS);
- знание языков JavaScript, PHP, HTML;
- опыт разработки веб-разработки;
- знание основных современных CMS.
- любовь к своему делу;
- добросовестность;
- творческие способности;
- ответственность;
- усидчивость;
- эмоциональная устойчивость;
- нацеленность на решение задач;
- обучаемость.
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