У нас есть выгрузки и доступ к удаленному доступу к 1с управление торговлей, надо все товары добавить на сайт на Modx, по срокам и стоимости обговорим
1С-программированиенет заявок
Закрыт
4 года назад
У нас есть выгрузки и доступ к удаленному доступу к 1с управление торговлей, надо все товары добавить на сайт на Modx, по срокам и стоимости обговорим
У нас есть выгрузки и доступ к удаленному доступу к 1с управление торговлей, надо все товары с ценами добавить на сайт на Modx, по срокам и стоимости обговорим