xilecewepo

Готовую верстку натянуть на опенкарт, сменить логотип и заменить цвета сайта. Подробнее расскажу по скайпу. По цене 5000р. Регистрации продавца не будет. Стандартная коробочная версия опенкарт. Оплата после показа на вашем ...
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Готовую верстку одеть на CMS Diafan. Верстку по соображениям клиента выложить не могу. Вышлю в личные сообщенияСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен дизайнер у которого макбук. Для конвертации файла со скетча в зеплин или авокод для верстки. Исходник вышлю по запросуДизайн сайтов1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Есть готовая верстка. Необходимо ее натянуть на опенкарт. От Вас цена и сроки. Верстка в приложении. В связи с тем что исполнитель пропал с авансом - нужно сделать быстро. Оплата поетапно.Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт9 лет назад
ТЗ и схема в приложении. От Вас цена и сроки. Оплата после просмотра жпг. Передача исходников после оплаты. ТЗ общее. И для дизайнера и для разработчика. Нужна цена только на дизайнДизайн сайтов1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Есть готовая верстка, нужно ее одеть на Wordpress. От вас цена и сроки. http://html.alardo.com.ua/security/ http://html.alardo.com.ua/security/inner.html Будет еще одна страница шбалонная(Текстовая). Нужно сделать быстро. Страницы все типовые.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Привет. Я верстальщик. И мне нужна помощь дизайнера с мак буком. Заказчик дал исхордники в sketch формате. Надо их перегнать в зеплин или авокод. Аккаунт дам. Работы минут на 10-15 Кто может помочь? Оплата ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно писать описание женским товарам опираясь на семантическое ядро с ключевыми словами. Все очень просто – берем товар, находим его описание, уникализируем, добавляем ключевых слов, проверяем уникальность и публикуем в документ. ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт9 лет назад