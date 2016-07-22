xilecewepo

Владислав Кочетков xilecewepo

 
40 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
38%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Натянуть готовую верстку на CMS Opencart

    Готовую верстку натянуть на опенкарт, сменить логотип и заменить цвета сайта. Подробнее расскажу по скайпу. По цене 5000р. Регистрации продавца не будет. Стандартная коробочная версия опенкарт. Оплата после показа на вашем ...

    Opencart
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайнер с Макбуком

    Нужен дизайнер у которого макбук. Для конвертации файла со скетча в зеплин или авокод для верстки. Исходник вышлю по запросу

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Одеть верстку на Опенкарт

    Есть готовая верстка. Необходимо ее натянуть на опенкарт. От Вас цена и сроки. Верстка в приложении. В связи с тем что исполнитель пропал с авансом - нужно сделать быстро. Оплата поетапно.

    Opencart
    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарисовать дизайн сайта визитки

    ТЗ и схема в приложении. От Вас цена и сроки. Оплата после просмотра жпг. Передача исходников после оплаты. ТЗ общее. И для дизайнера и для разработчика. Нужна цена только на дизайн

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Натянуть верстку на WP

    Есть готовая верстка, нужно ее одеть на Wordpress. От вас цена и сроки. http://html.alardo.com.ua/security/ http://html.alardo.com.ua/security/inner.html Будет еще одна страница шбалонная(Текстовая). Нужно сделать быстро. Страницы все типовые.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайнер с мак буком

    Привет. Я верстальщик. И мне нужна помощь дизайнера с мак буком. Заказчик дал исхордники в sketch формате. Надо их перегнать в зеплин или авокод. Аккаунт дам. Работы минут на 10-15 Кто может помочь? Оплата ...

    Sketch
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайтер/Копирайтер

    Нужно писать описание женским товарам опираясь на семантическое ядро с ключевыми словами. Все очень просто – берем товар, находим его описание, уникализируем, добавляем ключевых слов, проверяем уникальность и публикуем в документ. ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

polosatic
Евгений 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
59 отзывов
$5
10 баллов
9 лет назад
Дизайнер с Макбуком
Отличный заказчик, никаких проблем с оплатой. Всем советую!
kaktus_dm
Дмитрий 
33 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Натянуть верстку на WP
WordPress
Замечательно поработали, корректная постановка задачи, адекватная коммуникация, своевременная оплата.
Дмитрий действительно проффессионал своего дела. Сделал быстро, качественно. Продолжаем работу дальше по новым проектам. Спасибо
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