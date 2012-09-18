Написание всех типов тех. документов: Регламенты, ТЗ, ЧТЗ, ПМИ и т.д.
Написание всех типов тех. документов:
- Регламенты и Инструкции
- Проектная документация: КД, ПЗ, ТЗ, ЧТЗ, ПМИ и т.д.
Техническое сопровождение:
- Организация тех. сопровождения с нуля в соответствии со стандартами ITIL и ISO.
- Аудит тех. сопровождения компании. Оценка эффективности работы тех. сопровождения, выдача рекомендаций по улучшению качества работы тех. сопровождения
- Услуги по настройке, администрированию и сопровождению серверов, сайтов, программного обеспечения
- Обучение специалистов тех. поддержки (Работа с линукс, базами данных, администирование серверов и приложений)
Программирование:
- Java
- PHP
Написание сайтов "под ключ" или модернизация существующих
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