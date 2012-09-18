Написание всех типов тех. документов: Регламенты, ТЗ, ЧТЗ, ПМИ и т.д.

Написание всех типов тех. документов:

- Регламенты и Инструкции

- Проектная документация: КД, ПЗ, ТЗ, ЧТЗ, ПМИ и т.д.

Техническое сопровождение:

- Организация тех. сопровождения с нуля в соответствии со стандартами ITIL и ISO.

- Аудит тех. сопровождения компании. Оценка эффективности работы тех. сопровождения, выдача рекомендаций по улучшению качества работы тех. сопровождения

- Услуги по настройке, администрированию и сопровождению серверов, сайтов, программного обеспечения

- Обучение специалистов тех. поддержки (Работа с линукс, базами данных, администирование серверов и приложений)

Программирование:

- Java

- PHP

Написание сайтов "под ключ" или модернизация существующих