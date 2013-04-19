Журналист, рерайтер, администратор групп

Родилась 17 марта 1980 года в Москве. В 1998 году окончила школу с углубленным изучением английского языка и ряда других предметов. С 1998 по 2001 год обучалась в Международном Университете в Москве на факультете менеджмента (специальность - муниципальное управление). Владею английским языком (уровень - upper intermediate) - чтение, свободный разговорный. Опытный ПК - пользователь (Office, основы верстки в Quark Express).

Грамотная речь, осведомленность в области современной культуры и политики.

С 1998 по 2000 гг. сотрудничала с газетой "Молодой бизнесмен", Москва (написание статей, репортажей, интервью, корректорская правка, редактирование материалов).

С 2000 по 2002 год занимала должность ответственного секретаря газеты "История" (издательский дом "Первое сентября", Москва). Занималась составлением отчетных ведомостей, приемом звонков и корреспонденции, корректорской правкой. В это же время публиковалась в изданиях "Первое сентября" (статьи, эссе), "Мир детского театра" (рецензии), сетевом литературном журнале "Периферия" (проза, стихи).

С 2002 по 2003 год работала журналистом информационно-музыкального агентства "Кушнир Продакшн" (Москва). В обязанности входило составление пресс-релизов, написание новостей, разработка PR- компаний, работа на пресс-конференциях. В этот период было опубликовано несколько статей на тему современной музыки в журнале "Башня".

С 2003 по 2004 год сотрудничала с ООО "Творческое объединение Овация", город Тюмень, в качестве пресс-секретаря. Составляла рекламные проспекты, анонсы, статьи для местной прессы, организовывала пресс-конференции, фестивали, концерты. До ноября 2004 года была внештатным корреспондентом молодежного журнала "Дождь" (Тюмень) и "Hecho a mano" (Москва).

С ноября 2004 по июль 2005 года занимала должность редактора отдела спецпроектов издания "Страна. Ru" (служба интернет-вещания ВГТРК, Москва). Занималась ежедневным написанием статей, репортажей, интервью, новостей, рецензий (кино, музыка, литература, театр, телевидение, здоровье, светская жизнь), редактированием текстов, лентой новостей на сайте.

В сентябре 2005 года сотрудничала с газетой "Час пик" (Санкт-Петербург) в качестве внештатного корреспондента. Темы - культурные события, ЖКХ, реклама.

С октября 2005 года по декабрь 2007 года работала редактором отдела культуры газеты "Смена" (Санкт-Петербург). Занималась редактированием текстов, написанием статей, новостных заметок, интервью, очерков, репортажей. Участвовала в освещении проблем города и страны, социальных и политических.

С декабря 2007 по 18 июля 2011года работала редактором отдела культуры и новостных полос газеты Metro. Занималась версткой полос в Quark, написанием различных материалов. Темы - культурные события, досуг, мировые и российские новости.

Параллельно сотрудничала с сетевым изданием Грани.ru в качестве внештатного корреспондента. Писала репортажи, новостные заметки. Участвовала в организации и проведении съемок видеоинтервью с петербургскими политиками и деятелями культуры для проекта «Грани.тв»

С октября по декабрь 2009 года была автором и ведущей авторской программы "Телеспутница" на радио "Балтика" (обзор телепередач).

С июля 2011 года по н.в. работаю в журнале «Антенна-Телесемь» в Петербурге в должности корреспондента (в обязанности входит написание интервью, новостей, в том числе в рубрики «На злобу дня», «Афиша»).

Есть опыт пиар-поддержки концертов и фестивалей. Администрирую группу Вконтакте и сайт (Joomla).

Коммуникабельна, дисциплинированна, трудоспособна. По отзывам коллег, написанные материалы требуют минимальной грамматической и стилистической правки. Готова к освоению новых программ и стандартов в кратчайшие сроки.