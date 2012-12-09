Резюме
Халепа Юлия Владимировна
Поиск вакансий - директор, управляющий, администратор.
Полная занятость.
Дата рождения:
13 августа 1967 (45 года)
Семейное положение: замужем
Дети: сын – 23 года
Регион проживания:
г.Запорожье (Хортицкий р-н)
Контактная информация:
e-mail: [email protected]
(95) – 722 – 29 - 68
(061) - 277 – 82 - 27
Образование:
Cреднее специальное:
Сентябрь 1982г по Май 1986г
Запорожский Индустриальный техникум (ЗИТ)
Специальность: техник-технолог ОМР
Опыт работы:
1)Администратор магазина - розничная торговая сеть магазинов «Маленькая страна» г.Днепропетровск товарами для детей - игрушками, аксессуарами для новорожденных, колясками, кроватками, мебелью, одеждой и обувью) S = 300м/2
с июня 2007г по июнь 2012г
Должностные обязанности:
-Обеспечение финансово-экономических плановых показателей;
-Анализ продаж;
-Организация Эффективной работы магазина, получение прибыли за счет стабильного функционирования ;
-Определение и представление на утверждение руководству бюджета магазина;
-Организовывать работу магазина согласно утвержденных стандартов работы;
- Подбор, обучение, аттестация, ротация кадров;
-Контролировать и повышать профессиональный уровень сотрудников;
- Взаимодействие с разрешительными инстанциями др.предприятиями;
-Хозяйственно-административная деятельность;
-Контроль за соблюдением кассовой дисциплины;
-Контроль за соблюдением стандартов обслуживания;
-Мониторинги рынка города;
-Прием, заказ, переоценка, перемещение товара;
- Ответственность за финансовые показатели работы магазина (инвентаризации; выполнение плана по товарообороту и т.д.);
-Составление необходимой отчетности;
-Контроль выкладки товарных остатков;
-Контроль ассортимента магазина в зависимости от динамики продаж;
- Оперативное управление магазином.;
-Обеспечивать наличие разрешительной документации в магазине;
-Обеспечивает высокое качество обслуживания покупателей продавцами магазина согласно утвержденным стандартам;
-Анализирование результатов продаж и качества обслуживания покупателей, разработка и проводение мероприятий по повышению качества торгового процесса;
-Открытие магазина с нуля.
Причина увольнения – закрытие магазина.
2)Главный инспектор документооборота - ООО «ЕВРОПЕЙСКИЙ КРЕДИТНІЙ СТАНДАРТ» г.Киев - региональное представительство в г.Запорожье.
с февраля 2006г по февраль 2007г
Должностные обязанности:
Обеспечение полного пакета документов для Банка;
-Контроль правильности заполнени документов Клиентом;
-Отправка документов ежедневно Курьером, контроль сроков отправки в г.Киев;
-Контроль, обучение, подбор персонала офиса;
-Обеспечение жизнедеятельности офиса;
-Ежемесячные тренинги по должности, подтверждение квалификации и соответствия;
-За весь период работы на этой должности ни одного нарушения, штрафа, замечания по нашему региональному представительству не было.
Причина увольнения - ликвидация региональных представительств по Украине.
Навыки работы с компьютером:
Word, Excel, Internet, 1С 8,2 (Mailer-T программа компании)
Быстрый набор текстов.
Знание русского, украинского языков, базовый английский.
Английский в процессе изучения ( 3 уровень) в языковой школе «Golden Staff».
Дополнительная информация
Личные качества
Добросовестная, коммуникабельная, пунктуальная, ответственная, активная, легко обучаемая, легко нахожу общий язык в коллективе, работоспособная, доброжелательная, без вредных привычек, приятной внешности.
Профессиональные качества :
- Открытие магазина;
-Навыки ведения переговоров;
-Управленческие навыки (планирование, анализ);
-Управления персоналом;
-Навыки учета товара;
-Навыки мерчендайзинга;
-Базовые маркетинговые знания;
- Коммуникативные навыки;
- Самообразование (всевозможные источники).