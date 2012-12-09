Хочу поробовать себя в продажажах такого типа.

Резюме

Халепа Юлия Владимировна

Поиск вакансий - директор, управляющий, администратор.

Полная занятость.

Дата рождения:

13 августа 1967 (45 года)

Семейное положение: замужем

Дети: сын – 23 года

Регион проживания:

г.Запорожье (Хортицкий р-н)

Контактная информация:

e-mail: [email protected]

(95) – 722 – 29 - 68

(061) - 277 – 82 - 27

Образование:

Cреднее специальное:

Сентябрь 1982г по Май 1986г

Запорожский Индустриальный техникум (ЗИТ)

Специальность: техник-технолог ОМР

Опыт работы:

1)Администратор магазина - розничная торговая сеть магазинов «Маленькая страна» г.Днепропетровск товарами для детей - игрушками, аксессуарами для новорожденных, колясками, кроватками, мебелью, одеждой и обувью) S = 300м/2

с июня 2007г по июнь 2012г

Должностные обязанности:

-Обеспечение финансово-экономических плановых показателей;

-Анализ продаж;

-Организация Эффективной работы магазина, получение прибыли за счет стабильного функционирования ;

-Определение и представление на утверждение руководству бюджета магазина;

-Организовывать работу магазина согласно утвержденных стандартов работы;

- Подбор, обучение, аттестация, ротация кадров;

-Контролировать и повышать профессиональный уровень сотрудников;

- Взаимодействие с разрешительными инстанциями др.предприятиями;

-Хозяйственно-административная деятельность;

-Контроль за соблюдением кассовой дисциплины;

-Контроль за соблюдением стандартов обслуживания;

-Мониторинги рынка города;

-Прием, заказ, переоценка, перемещение товара;

- Ответственность за финансовые показатели работы магазина (инвентаризации; выполнение плана по товарообороту и т.д.);

-Составление необходимой отчетности;

-Контроль выкладки товарных остатков;

-Контроль ассортимента магазина в зависимости от динамики продаж;

- Оперативное управление магазином.;

-Обеспечивать наличие разрешительной документации в магазине;

-Обеспечивает высокое качество обслуживания покупателей продавцами магазина согласно утвержденным стандартам;

-Анализирование результатов продаж и качества обслуживания покупателей, разработка и проводение мероприятий по повышению качества торгового процесса;

-Открытие магазина с нуля.

Причина увольнения – закрытие магазина.

2)Главный инспектор документооборота - ООО «ЕВРОПЕЙСКИЙ КРЕДИТНІЙ СТАНДАРТ» г.Киев - региональное представительство в г.Запорожье.

с февраля 2006г по февраль 2007г

Должностные обязанности:

Обеспечение полного пакета документов для Банка;

-Контроль правильности заполнени документов Клиентом;

-Отправка документов ежедневно Курьером, контроль сроков отправки в г.Киев;

-Контроль, обучение, подбор персонала офиса;

-Обеспечение жизнедеятельности офиса;

-Ежемесячные тренинги по должности, подтверждение квалификации и соответствия;

-За весь период работы на этой должности ни одного нарушения, штрафа, замечания по нашему региональному представительству не было.

Причина увольнения - ликвидация региональных представительств по Украине.

Навыки работы с компьютером:

Word, Excel, Internet, 1С 8,2 (Mailer-T программа компании)

Быстрый набор текстов.

Знание русского, украинского языков, базовый английский.

Английский в процессе изучения ( 3 уровень) в языковой школе «Golden Staff».

Дополнительная информация

Личные качества

Добросовестная, коммуникабельная, пунктуальная, ответственная, активная, легко обучаемая, легко нахожу общий язык в коллективе, работоспособная, доброжелательная, без вредных привычек, приятной внешности.

Профессиональные качества :

- Открытие магазина;

-Навыки ведения переговоров;

-Управленческие навыки (планирование, анализ);

-Управления персоналом;

-Навыки учета товара;

-Навыки мерчендайзинга;

-Базовые маркетинговые знания;

- Коммуникативные навыки;

- Самообразование (всевозможные источники).