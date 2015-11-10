Полный процесс установки, настройки и оптимизации вэб серверов, почты, баз данных, бэкапов с нуля. Так же дальнейшее сопровождение проектов.

Большой опыт системного администрирования и разработки под UNIX (FreeBSD/Linux, Apache/Nginx, MySQL/PostgreSQL, Perl/PHP/Bash, системы виртуализации, инфраструктурные сервисы, автоматизация процессов сборки и управления, мониторинг, резервное копирование, а также автоматизация внутренних процессов), опыт построения гетерогенных систем.